ExamenExam, la 'startup' malagueña que quiere ser el AirBnB de la educación

Igual que Booking o AirBnB han "transformado todo un sector, generando una riqueza espectacular"; el CEO de la empresa tecnológica malagueña ExamenExam, José Carlos O'Donnell, se propuso crear algo parecido para la educación. "Analizamos el sector y nos dijimos: ¿y si ahorramos los costes de las escuelas, de los alumnos a la hora de buscar escuelas, de las certificadoras, y conseguimos conectar todo el ecosistema?", relata en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El resultado es esta startup, constituida en julio de 2019, que busca facilitar el proceso de matriculación online de exámenes y conectar a los estudiantes con los centros examinadores de manera eficiente. La misión de ExamenExam es ayudar a la actualización tecnológica de los procesos de los centros examinadores y facilitar a los alumnos encontrar los exámenes que más les convengan, transformando así el sector de la educación.

"Imagínate que tú eres un alumno que vives en El Palo, y tienes que hacer un examen de inglés porque te lo pide la Universidad, quieres irte a estudiar al extranjero o porque necesitas certificar tu nivel para ponerlo en el currículum", explica O'Donnell: "Entras en ExamenExam y te dice qué exámenes de inglés, alemán o francés tienes; dónde, de qué tipo".

José Carlos O'Donnell, CEO de ExamenExam. Cedida

Su planteamiento es que esa herramienta supone todo un avance respecto a la situación previa: "Anteriormente tendrías que ir a tu escuela de idiomas del barrio a preguntarles qué examen y qué fechas hay. Pero igual esa escuela no lo tiene y tienes que ponerte en contacto con otra, o no le era rentable a no ser que te enganchase como alumno", afirma.

"Nosotros lo que dijimos es que el inglés es algo que puedes aprender por tu cuenta y quizás no necesitas una escuela de idiomas, pero sí que es necesario certificarlo", argumenta: "Hay que ayudar a todos estos alumnos para que puedan certificar su nivel de inglés sin ningún problema".

El funcionamiento es "muy parecido" al de esos gigantes de Booking o AirBnB: "Nosotros lo que hacemos es darle a la escuela toda la tecnología para que ellos puedan ser autosuficientes y que no necesiten desarrollarla", desarrolla. A cambio, las escuelas les dan un porcentaje de la matrículas que les hayan llegado gracias a la plataforma.

Ese enfoque les hizo cerrar en 2022 una ronda de inversión de unos 270.000 euros; que supuso la entrada del fondo de capital riesgo liderado por Tom Horsey, Eoniq Fund. Además, una oficina de gestión de patrimonios familiares o family office de Noruega también se sumó al proyecto, interesado en su expansión por su Asia. Por lo pronto, ya han abierto en toda Latinoamérica o India, entre otros grandes mercados.

Y todo ello, claro, desde el ecosistema tecnológico de Málaga: "Sinceramente, por estar aquí hemos ganado en calidad de vida y eso, al final, es salud mental", comparte el CEO de ExamenExam: "Hemos podido construirlo desde aquí sin ningún equipo, con parte del equipo trabajando desde casa en diferentes partes del mundo. Y todo positivo: al final, la salud mental de los emprendedores es lo más importante".