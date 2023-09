El plan del Ayuntamiento para la Málaga tecnológica: "La solución no es frenar, sino que todo el mundo participe"

El Ayuntamiento no piensa levantar el pie del acelerador en lo que a la Málaga tecnológica se refiere. El punto de partido para el mandato que se inició este verano es que "se ha hecho muy bien hasta ahora", y la idea es perseverar en esa apuesta por la atracción de grandes compañías tecnológicas a la ciudad: "Sigue habiendo gente parada en Málaga y sigue habiendo necesidad de técnicos, de desarrolladores. Lo que tenemos que hacer es conectar".

Así lo expresa en una conversación con este periódico la concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo. Se trata de la primera entrevista que concede esta ingeniera de telecomunicaciones, ex directora de cuentas de Oracle en Madrid, desde que accedió al cargo municipal como independiente el pasado mes de junio.

Asegura que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna gran sorpresa en el cargo. Durante sus primeros meses como concejala ha entrado en contacto con algunos de los principales actores de un ecosistema "enorme". "Me transmiten la ilusión que tienen por Málaga, y me piden seguir con la línea marcada e incluso acelerar todavía más", asegura. Ese es el plan municipal para la Málaga tecnológica de aquí a 2027, cuando acabará su mandato.

La concejala Alicia Izquierdo, en un momento de la conversación. Amparo García/Ayuntamiento de Málaga

— Quizás ahora en Málaga no haya tantos desarrolladores, programadores, trabajadores tecnológicos para todo ese trabajo que están creando las multinacionales.

— No hay suficientes, ya te lo digo yo —responde Izquierdo.

Su trabajo ahora pasa por "que la población en Málaga entienda la oportunidad tan magnífica que tiene" para aprovechar, mediante la formación, todas las vacantes de empleo que se abren con el auge de estas grandes tecnológicas. Para ello, ve clave iniciativas como los programas de formación del Polo Nacional de Contenidos Digitales o el campus de programación 42, además de acciones de comunicación y un enfoque atractivo.

"La solución no está en levantar el pie del acelerador, sino en ver la oportunidad y que todo el mundo participe. El malagueño tiene una oportunidad fantástica de participar en el éxito y de vivir como cualquier otro expatriado", valora la concejala sobre la disparidad de nivel de vida entre los trabajadores tecnológicos internacionales y la población local: "Hay que seguir metiendo más madera, porque la demanda sigue creciendo".

Y esa demanda sigue creciendo porque, a la hora de vender las bondades del ecosistema tecnológico de la Costa del Sol en el extranjero, "la promoción es fácil": "Tú hablas de Málaga y se conoce como un polo de atracción con una calidad de vida imparable", cuenta Alicia Izquierdo. No obstante, el primer problema que se encuentran para terminar de concretar este tipo de llegadas es la falta de edificios de oficinas de gran tamaño fuera del recinto del parque tecnológico.

"En los planes de Urbanismo están torres de oficinas, la expansión del Palacio de Ferias y Congresos, los terrenos de Repsol... Todo esto es fundamental y absolutamente necesario para la ciudad. Diría que es casi urgente, porque las empresas se quieren venir ya", explica. Ella apuesta por "entender que Málaga se está moviendo a metrópoli" y mirar más allá de los entornos céntricos: "Tener este tipo de edificios de oficinas en diferentes distritos también revitaliza muchísimo los barrios".

"Quizás de forma natural se han ido creando polos; como el de ciberseguridad, el de videojuegos o la ciudad inteligente. Ahora hay que pensar cuál es el próximo", analiza Izquierdo, que tantea la computación cuántica o la tecnología aplicada a la salud como posibles campos por explorar: "Tenemos que trabajar de dos formas; en lo micro, en las necesidades inmediatas del ciudadano, y a diez años vista, pensando en cuál va a ser la tecnología que explote en ese momento".

Esa reflexión también se extiende al metaverso; por el cual el Ayuntamiento ha apostado en los últimos años con proyectos como la primera incubadora de alta tecnología de Europa especializada en ello. Ese metaverso que abanderó Meta, la antigua Facebook, actualmente por su mejor momento de reputación a nivel global; e Izquierdo piensa que ha habido al respecto "un hype exagerado". "El metaverso es una forma de interactuar más, igual que en su momento hubo un cambio drástico cuando se inventó el ratón del ordenador. Pero lo que realmente está haciendo un cambio de paradigma es la inteligencia artificial, que es una oportunidad magnífica para evolucionar como sociedad", valora.

Su planteamiento es que esa nueva incubadora de alta tecnología "acoge todo": no solo metaverso, que también, sino 5G, hipercomputación, comunicación cuántica... "No podemos prever exactamente qué tecnología va a ser la que explote, así que a vamos a empezar a desarrollar y ver cómo evoluciona cada cosa. Quizás en unos años saquemos polos específicos para temas como inteligencia artificial; pero, en principio, la incubadora de alta tecnología lo va a comprender todo", explica la concejala.

A ellos se suman otros aspectos de innovación más interna como el desarrollo de plantas fotovoltaicas para lograr la sostenibilidad en edificios públicos o la digitalización de la Administración pública, para la que Izquierdo quiere aplicar inteligencia artificial: "Es un área que me parece muy bonita. Cuando vienes del sector privado a tanto alto nivel, no llegas a la persona. En esta posición veo cómo mejora la vida de personas"

Por ahora, Alicia Izquierdo no ve nada "particularmente complejo" que crea que no puedan llegar a realizar y asegura que todos los verticales que incluyen su concejalía le "entusiasman" por igual, pero sí avisa: "Esto es una concejalía casi doble, tiene muchísimo trabajo. Espero que nos dé tiempo a hacer muchas cosas y que podamos hacerlas lo más rápido posible".

Sigue los temas que te interesan