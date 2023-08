Los inversores de la Málaga tecnológica: "Estamos a años luz de Madrid o Barcelona, pero la tendencia es buena"

En diciembre de 2021, un inversor ángel se aparecía en Málaga por Navidad: Jesús Alonso, con más de 70 startups financiadas a las espaldas, que se mudaba a la Costa del Sol y fue acogido con entusiasmo en un evento lleno de startups locales sedientas de capital riesgo. "Había una electricidad en el ambiente increíble. Las razones por las que yo fui a Málaga estaban ahí, en el oxígeno de la sala", recuerda Alonso en una conversación con este periódico. "Aquí van a pasar cosas que ni en Madrid", sentenció el business angel en aquel momento.

A fecha de publicación de este artículo, Jesús Alonso ya no vive en la Costa del Sol. Él se ha sentido andaluz "toda la vida" por sus orígenes familiares y soñaba con "una década prodigiosa para disfrutar de la vida" a los sesenta años en Málaga. "Tenía esa ilusión, pero las cosas vinieron así", explica: "Fue una suma de factores, tuvimos muy mala suerte". Encontraron acomodo en una calle perpendicular a la playa de la Misericordia, con la particularidad de que todos los bajos de los pisos eran bares. Se sumó a eso la proliferación en la zona de varias personas sintecho y los ruidos de los propios vecinos del bloque: "Yo no podía trabajar en ese piso", resume Alonso. Los motivos familiares acabaron de dar la puntilla a la aventura malagueña.

Pese a ello, Alonso se ha llevado de su etapa en la Costa del Sol la percepción de "un ecosistema muy vivo". El inversor gaditano Juanjo Mostazo, que aterrizó en Málaga en febrero de este año, se ha visto sorprendido por "el dinamismo" del mismo. "Obviamente queda mucho por hacer y estamos a años luz de Madrid o Barcelona, pero la tendencia es buena", afirma. Los últimos en llegar también son optimistas: "Está todo el mundo con muchas ganas, y eso se agradece", valora José Luis Martínez, de Zubi Group. Así ven la Málaga tecnológica los inversores que aterrizan en ella: con energía; pero retos en asuntos de financiación, enfoque global o vivienda.

Cuando Juanjo Mostazo llegó a la ciudad andaluza, aseguró en Diario Sur que la efervescencia que se respira aquí es "como la de Barcelona hace diez años". En una conversación con EL ESPAÑOL seis meses después, afirma que se ha encontrado una Málaga tecnológica aún más desarrollada de lo esperado: "Me esperaba un ecosistema incipiente, pero me he dado cuenta de que está un pelín más maduro que la idea preconcebida que tenía", reflexiona.

Desde su perspectiva, para recortar esa brecha de "años luz" con las grandes capitales del país, ya se están haciendo "las cosas bien" en cuanto a las startups que surgen del ecosistema, que la financiación es "cada vez más accesible" y las infraestructuras o los eventos están a la altura. "Aunque no hay que bajar la guardia, queda todavía mucho por mejorar", advierte.

"Para mí el principal hándicap es que es demasiado local. Faltan startups y eventos globales, creo que el principal problema es el nivel general de inglés", analiza Mostazo: "Tenemos una oportunidad de oro por la cantidad de talento internacional que se está instalando en la ciudad, las buenas comunicaciones y el polo de atracción que ejerce la Costa del Sol, y mi percepción es que se está desaprovechando un poco en Málaga ciudad. Hay que mejorar bastante en esa dirección".

Para este inversor, el capital riesgo llega por sí solo en cuanto tecnológicas emergentes de calidad. "Tienen que salir startups potentes, ambiciosas y con visión global; y para ello la mejor manera es unir el talento y la existencia de unos referentes en los que inspirarse", valora el gaditano, que señala a la generación dorada de los Freepik, VirusTotal o BeSoccer: "Por otro lado, hay que fomentar eventos y pitches a nivel local, regional y nacional para dar a conocer lo que está cociendo por aquí. Si la miel es buena, las abejas vendrán solas".

Este junio, durante la celebración del DES en el Palacio de Ferias y Congresos, se estrenó en la ciudad Zubi Group. Este grupo empresarial y de inversión ha creado junto con la comunidad local de startups Málaga Tech un hub de impacto para captar talento con vocación social y medioambiental. "Estamos encantados con la recepción. Vemos que hay un ecosistema con muchas ganas de hacer cosas, hay mucho talento y gente súper interesante en sectores muy diferentes", valora el director general de inversiones o managing director of ventures de la firma, José Luis Martínez, en conversación con este periódico.

"Aparte del talento, la idea siempre es unir fuerzas con los otros agentes: más inversores, administraciones y las grandes corporaciones que ya están en Málaga", argumenta Martínez: "Queremos ayudar a que todos esos agentes entren dentro del mundo del impacto. Vamos con una visión muy de manos abiertas, venimos a cooperar y hacer el mercado del emprendimiento más grande".

Tal y como él lo ve, en la Málaga tecnológica hay "una variedad muy interesante y un soporte que se nota que viene de un plan bien trabajado por parte de las administraciones". Esa "estrategia de ciudad que se está implementando muy bien y que no es nueva" se suma a la apuesta de gigantes tecnológicos como Google y Vodafone: "Hay también una parte de gente internacional que ya está aquí, que conoce la ciudad y que se ha venido a vivir. Es gente del mundo del emprendimiento, exemprendedores, que también le dan un cariz global súper interesante. Ese potencial todavía va a ser mayor".

"Todos esos mimbres son buenísimos, pero mi opinión personal es que falta un ecosistema de inversores probablemente más potente... aunque eso para nosotros realmente es una oportunidad, porque tenemos más donde escoger", considera José Luis Martínez: "Tienes todos los elementos y se está trabajando desde todos los ámbitos muy bien para que el capital a nivel más masivo acabe llegando. Acabará llegando y es lo que pretendemos también: acercar a todo este tipo de gente a los emprendedores locales. Cuanto más inversores seamos y más grande sea el ecosistema, mejor para todos".

Jesús Alonso Gallo

Y vuelta a Jesús Alonso. Este inversor en serie coincide en que en Málaga "hay una sensibilidad por parte de los organismos públicos de favorecer el emprendimiento" que, junto con la universidad y el sector privado, forman "una triada de luz". Desde su perspectiva, también se debe destacar "la valentía y enorme personalidad en los emprendedores malagueños, que quieren poner en valor lo que tienen".

"No son empresas ronderas, que están enganchadas a la droga de los business angels o de los fondos de capital riesgo; sino que crean modelos de negocio que son rentables, viables y escalables", considera Alonso: "Los inversores van detrás de esas grandes empresas creadas por malagueños y ellos les tratan casi con desdén, porque no necesitan financiación y van a su ritmo tropical". Para él, un ejemplo de ello es BeSoccer: "Es un fenómeno de la naturaleza. Todos los bancos de inversión tienen los ojos puestos en ellos y el fundador está tan tranquilo sabiendo que el privilegio es vivir en Málaga".

"Los únicos nubarrones que amenazan el futuro de Málaga es el tema de la vivienda"

Para él, la financiación no es tanto un problema, porque se están gestando "bastante vehículos de inversión nuevos", como los impulsados por el business angel alemán Andreas Mihalovits desde Marbella. "Yo creo que la clave de Málaga para digerir su fulgurante éxito es usar a los mismos emprendedores para que sean parte de la solución del problema de la vivienda. El Ayuntamiento tiene que resolver junto con ellos ese nudo gordiano. No puede ser que siempre que se convierta uno en un polo de emprendimiento empiece una dinámica suicida del precio de la vivienda. Lo hemos visto en Silicon Valley, que la gente abandona ciertos lugares porque no se puede vivir ahí", opina Alonso.

"El mercado inmobiliario requiere de alianzas profundas entre iniciativas privadas y públicas. Los únicos nubarrones que amenazan el futuro de Málaga es el tema de la vivienda, pensando en los miles de personas que van a venir y se van a radicar allí, independientemente de las formas híbridas y remotas de trabajar. Va a haber un trasiego constante y van a ser necesarias formas modernas de tener un lugar para vivir", prosigue.

Jesús Alonso ha visto en Málaga "todo lo que imaginaba y más", y prevé que habrá empresas con valoraciones de unicornio (más de mil millones de euros) "más pronto que tarde". Él destaca "la naturaleza indómita del emprendedor malagueño". Y se queda con la espinita clavada: "Lo que tengo es mucha pena por estar en Madrid y no seguir allí", sentencia.

