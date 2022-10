Un centenar de 'medianas' empresas españolas ponen la lupa en el modelo tecnológico de Málaga

El fuerte crecimiento de Málaga desde el punto de vista tecnológico no ha pasado desapercibido para nadie. Tampoco para el centenar de directivos de empresas medias españolas, entendiendo como tales aquellas que facturan entre 50 y 500 millones de euros, que forman parte de la asociación Cre100do. Entre ellas están firmas muy conocidas como Adolfo Domínguez, Alsina, Argal, Valor, Joma, Orbea o Pikolinos. Empresas de la talla de Premo, Trops o Aertec son la representación malagueña.

Directivos de estas compañías, que tienen una facturación agregada de 17.000 millones de euros y emplean de forma directa a 105.000 personas, han visitado las instalaciones del Málaga Tech Park y de la empresa Premo, a la vez que asistieron a una jornada sobre el modelo tecnológico e innovador de Málaga.

"En Málaga está pasando algo en los últimos años y por eso hemos venido", argumentó Rafael Vaquero, director general de Cre100do, quien explicó que son "una comunidad de empresas excelentes con alto potencial de crecimiento, aunque somos las grandes desconocidas porque aunque administrativamente estamos recogidas como gran empresa no estamos realmente en ese punto, por lo que hemos juntado a las mejores compañías de tamaño medio para compartir y hablar de todo".

"La pregunta de qué pasa en Málaga me la han hecho más de 1.000 veces en los dos últimos años. Nadie entiende en Madrid, Europa o Estados Unidos que una ciudad de tamaño medio como Málaga esté atrayendo a tantas empresas tecnológicas", precisó el director general de Málaga Tech Park, Felipe Romera, quien detalló que este impulso no se debe a un "proceso puntual" sino que parte con la creación del parque tecnológico hace 30 años y cuyo último exponente ha sido el Covid que, según Romera, "aunque suene mal decirlo ha sido un aliado tremendo para el parque porque ha favorecido el teletrabajo. Han llegado en los dos últimos años 50.000 nuevos residentes a Málaga y muchos son teletrabajadores".

Romera indicó a los directivos de estas compañías que el gran salto de la Málaga tecnológica se ha producido con la implantación de grandes centros de innovación de Vodafone y el que abrirá Google en 2023, junto a los de otras firmas, pero destacó sobre todo tres aspectos: "la cooperación institucional y el cariño que se da a las empresas; una universidad como elemento de referencia en el sistema de innovación; y tener un ecosistema de innovación vertebrado".

Ezequiel Navarro, CEO de Grupo Premo y presidente de la Fundación Innova IRV, hizo también de maestro de ceremonias ya que invitó a sus colegas de Cre100do a visitar la fábrica de Premo en el parque y posteriormente habló en las charlas. "¿Quién no va a querer venir a instalarse en Málaga Tech Park cuando lo que más atrae y vende de un parque es precisamente su ecosistema?", preguntó, animando a los directivos de Cre100do a abrir delegaciones en Málaga.

Navarro es uno de los impulsores de la Fundación Ricardo Valle -de reciente creación y que busca la realización de proyectos innovadores en Malaga con el amparo de empresas de primer orden nacional e internacional- y, aprovechando la presencia de los directivos en Málaga, apuntó que "tiene que haber un IRV en todos los municipios donde haya empresas que hagan innovación porque hay que trabajar en proyectos que estén orientados al mercado y queremos que Málaga sea un primer faro para eso".

Antonio Gómez Guillamón, CEO de Aertec, fue en la misma línea en la defensa de la innovación como elemento clave de cualquier empresa que se precie. "Para nosotros es estar un paso por delante de lo que nos pida el cliente, tiene que estar presente en toda la empresa y debe ser estimulada por la alta dirección, sin cortar las alas", expresó.

"La innovación nos ha permitido ser un referente a escala mundial en nuestro sector", subrayó David Sarmiento, director técnico de Trops, quien detalló que "tenemos relaciones con varias universidades andaluzas y vamos a centralizarlo todo en un centro de innovación de Trops".

España sigue a la cola en inversión

Está claro que para ser líderes hay que invertir en innovación, en sacar patentes y productos que permitan a las empresas tener un valor añadido que las haga competitivas a nivel mundial. Pero del dicho al hecho hay un camino largo y España está a la cola.

"España no está en el nivel de innovación que nos debería corresponder, que sería entre las 10 mayores potencias mundiales", lamentó Navarro. En este encuentro empresarial participó Xavier Ferrás, profesor de la ESADE Business & Law School y uno de los mayores expertos en innovación del país, y su diagnóstico fue demoledor. "España se comprometió a invertir el 3% del PIB en I+D para 2020 pero en los últimos 20 años apenas se ha movido, está a la cola y nunca he visto nervios en los Consejos de Ministros porque la I+D no da votos".

"Vamos a ver una avalancha tecnológica sin precedentes y va a haber una época dorada de inversiones", dijo Ferrás, con China como principal protagonista porque "estará haciendo en diez años la mitad de la I+D mundial". "Europa ha despertado, aunque tarde, con los fondos Next Generation porque la Covid puso de manifiesto que en Europa no teníamos de nada, que todo venía de China y ahora hay una mayor sensibilización para recuperar la industria".

Pero dentro de Europa hay distintas velocidades. España invierte 18.000 millones de euros en I+D frente, por ejemplo, los 450.000 millones de Corea del Sur o los 40.000 que invierte Amazon. "En España solo Madrid y País Vasco están en un nivel medio, el resto está por debajo y hay que ponerse las pilas", dijo este experto.

