Los consejos de los directivos para que te contraten en una empresa de la Málaga tecnológica

Google abrirá el próximo año en Málaga un centro de excelencia de ciberseguridad con 60 empleados; Vodafone ha instalado en la capital malagueña su hub de innovación europeo con el objetivo de tener 600 trabajadores a finales de 2023 y, si todo va bien, incluso duplicar hasta los 1.200; la plantilla de Freepik ya alcanza el medio millar de personas y siguen buscando gente; mientras que la fintech Intrum cuenta con 100 especialistas en su centro de datos en la Costa del Sol y su intención es incorporar un centenar más cada año. Y hay muchas otras empresas tecnológicas con ambiciosos planes de incremento de personal a corto y medio plazo.

Hay trabajo en la denominada Málaga tecnológica y falta mano de obra especializada, pero eso no garantiza que se pueda conseguir el puesto deseado porque la competencia es mundial. Directivos de Virus Total (Google), Freepik, Vodafone e Intrum se han reunido con centenares de jóvenes para explicarles qué quieren y, de paso, darles algunos consejos para poder optar a uno de esos empleos dentro de la jornada Tech & Meet organizada por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE).

"En España hay 100.000 vacantes sin cubrir en este segmento tecnológico y hay escasez de personal cualificado, por lo que hay muchas oportunidades en Málaga y fuera y tanto en empresas grandes como pequeñas", afirma Paloma Simón, responsable de Recursos Humanos en Virus Total, quien detalla que la mayoría de su equipo está formado por ingenieros de software o programadores. En el nuevo centro de Google habrá 50 ingenieros y diez personas especializadas en el área de negocios.

Simón subraya que "es importante que los candidatos tengan los requisitos mínimos de cada oferta de trabajo", pero aconseja a los interesados que se apunten aunque no cumplan el 100% de lo que se pide. "Hay que arriesgarse porque hay también otras muchas habilidades que no se describen en las vacantes pero que sí se valoran como la capacidad para trabajar en equipo, la resolución de problemas o la empatía", indica.

Jesús Amores, director del centro de innovación de Vodafone, va en la misma línea. "Nosotros necesitamos gente curiosa, atrevida, que le guste investigar, probar, que no tenga miedo a equivocarse, que trabaje en equipo con personas de diversas nacionalidades, que le guste la tecnología y si no sabe le enseñaremos porque no queremos gente que crea que lo sabe todo, ya que esto es un punto de entrada para seguir aprendiendo", relata Amores, quien recalca que "no hay que asustarse tanto por los requisitos pero sí es muy importante hablar inglés porque, por ejemplo, en nuestro centro tenemos personas de 20 nacionalidades".

Obviamente hay que tener amplios conocimientos y ser profesional. En Vodafone buscan ingenieros de software, de datos o especialistas en procesos, ciberseguridad o diseño de aplicaciones, entre otros puestos. Pero todos los expertos aseguran que, al margen del currículo, es fundamental tener habilidades sociales.

Trabajadores en la empresa malagueña Freepik. Freepik

"La inteligencia emocional te puede llevar muy lejos. Saber moverse y destensionar situaciones son cualidades muy deseadas en un entorno muy cambiante como el que tenemos ahora", señala David Bustamante, director de Data Community de Intrum. En esta empresa especializada en la gestión de créditos y activos buscan perfiles tecnológicos, de transformación digital y negocio y expertos en el tratamiento de datos como matemáticos, ingenieros o personal formado en estadística.

Bustamante también reconoce que falta personal cualificado y en el caso de Intrum están optando por la colaboración entre sus centros ubicados en Málaga, Madrid y Riga. "La solución que estamos implementando es cooperar con otras regiones y eso es bueno porque el hub entre Málaga y Madrid funciona muy bien. Existe una escasez clara de profesionales y hay que deslocalizar y colaborar con otras regiones próximas", indica este directivo, quien asegura que el objetivo de Intrum es que cada año vayan más proyectos de IT al centro de Málaga y que esta ciudad "sea clave en el desarrollo de la estrategia multinacional de la compañía".

El caso de la empresa malagueña Freepik es también digno de estudio. Poseen más de 500 trabajadores en varias sedes -la inmensa mayoría en Málaga- y su directora de recursos humanos, Marta Sisí, adelanta que tienen varias plazas vacantes para 2023 para trabajar en aspectos relacionados con la inteligencia artificial. "Buscamos personas apasionadas, que quieran aprender de otros compañeros, del producto. Es importante para nosotros que sepan trabajar en equipo y otra competencia que valoramos mucho es la flexibilidad", ha afirmado.

A los jóvenes asistentes al encuentro, que llenaron el salón de actos de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, les dieron palomitas, consejos para encontrar empleo y hasta varios estudiantes hicieron una interpretación para amenizar la velada. Ahora solo queda que se pongan las pilas, sobre todo con el inglés, y que luchen por conseguir un empleo en su tierra.

Sigue los temas que te interesan