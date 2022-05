Un puente 'malagueño' entre las empresas tecnológicas españolas e inglesas tras la entrada en vigor del Brexit

La Cámara de Comercio Británica en España ha celebrado este jueves junto al Ministerio británico de Comercio Internacional de la Embajada del Reino Unido en Madrid (UK Department for International Trade) el segundo Foro de Tecnología e Innovación en Málaga TechPark.

Bajo el título Building a tech bridge between Spain and UK, el segundo foro organizado por la Cámara dentro de su serie de eventos Powering Today and Tomorrow reunió a cerca de 70 asistentes, muchos de ellos directivos de grandes empresas británicas con presencia en Andalucía, en torno al potencial de la Inteligencia Artificial y los fuertes vínculos económicos y tecnológicos que existen entre el Reino Unido y España.

El foro ha comenzado con los discursos de apertura de Felipe Romera, director general de Málaga TechPark; y Derek A. Langley, vicepresidente regional de la Cámara de Comercio Británica en España y presidente de Andalucía Tchnology Recruitment.

En su discurso, Romera ha incidido en el desarrollo del parque en los dos últimos años durante la pandemia, con la creación del Málaga TechPark Execs (el club de empresarios y directivos del parque) y la creación de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, Innova IRV, como instrumento para el desarrollo de proyectos cooperativos entre las grandes y pequeñas empresas del parque.

Derek A. Langley, vicepresidente regional de la Cámara de Comercio Británica en España, ha resaltado la apuesta de la organización por seguir tendiendo puentes entre los dos países, "no solo hablamos de inversión biletaral o de los problemas que las empresas están encontrando en la nueva relación, sino también de queremos llevar best-practices en innovación y tecnología a ambos países".

El foro ha contado también con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha dado la bienvenida institucional de forma telemática a los asistentes al foro por coincidir con la celebración del pleno municipal ordinario del mes de mayo.

Tras ello, tuvo lugar una mesa redonda, moderada por José María Blasco, director de la División de Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX. En el debate participaron CEO y directores generales de importantes compañías internacionales, como Accenture, Innora IRV, Dekra SE, Darwin Innovation Group, AI Tech North, Chipside Mipermit y Versed AI.

Los ponentes expusieron "los fuertes vínculos" que las empresas tecnológicas de ambos países mantienen en el actual contexto internacional, marcado por la entrada en vigor del Brexit y las necesidades que la pandemia ha expuesto dentro del sector tecnológico europeo, uno de los más afectados por las carencias de las cadenas logísticas globales, notablemente en el ámbito de los microchips.

También han valorado el papel de la Inteligencia Artificial y su potencial para revolucionar el concepto de conectividad industrial, exponiendo las estrategias actuales y a futuro de las empresas a través de casos reales.

Asimismo, Jordi Laguarda, director of International Trade and Investment for Spain del Ministerio británico de Comercio Internacional de la Embajada del Reino Unido en Madrid, ha centrado su discurso en los lazos que unen Málaga con el Reino Unido.

Sarah Roles-Ndibe, Head of Technology - Trade del Ministerio británico de Comercio Internacional en el Consulado del Reino Unido en Barcelona, ha cerrado el Forum con una intervención en la que expuso un programa de actividades y actos institucionales que tendrán lugar en los próximos meses.

