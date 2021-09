Este profe de FP consiguió que una empresa alemana abriera sede en Málaga para dar prácticas a sus alumnos

Ora ingeniero, ora profesor, Sergio Banderas ha pasado gran parte de su vida laboral en el Parque Tecnológico de Andalucía. "Han sido muchos proyectos, muchos contactos", explica a EL ESPAÑOL de Málaga este maestro, recién galardonado con el Premio Ciudad de Málaga de Educación. Pero pocos se acercan a cuando la multinacional alemana Rewe instaló su sede en el PTA para poder cazar a los chavales de la Formación Profesional de la barriada de Campanillas, Málaga.

Se trata de una compañía de supermercados -"tipo Mercadona, tipo Corte Inglés", señala- con la que trabajaba Banderas: emperazon a cooperar en 2005, y cada año les enviaba unos 2 o 3 alumnos de su instituto en prácticas a Alemania.

"Les ofrecían quedarse para trabajar allí, y algunos se han quedado, pero otros han sido reacios a quedarse a vivir en Alemania. Todos los años me decían los de Rewe que teníamos alumnos muy buenos que no se querían quedar. Así en el curso 2017-2018 vinieron a visitarnos, hablaron con el PTA y montaron una sede aquí en Málaga", explica Banderas con naturalidad. Multiplicaron entonces el número de alumnos en prácticas y creció la cantidad de los que quisieron quedarse en la empresa; pero, esta vez, en Málaga.

Banderas admite que esa transferencia de talento desde los propios ciclos formativos a la multinacional del ahora Málaga TechPark se ha "parado un poco", pero esperan retomarla con la vuelta de la normalidad pospandémica.

¿Cómo tienen que ser tus clases para que una gran compañía extranjera abra una delegación para contratar a tus alumnos? Para Sergio Banderas, su docencia ha sido fruto de su propia experiencia como ingeniero. Estudió Informática y trabajó en varias empresas del PTA, un año en Sevilla con British Telekom y uno último con Ingenia de vuelta a Campanillas, hasta que en 2004 recibió la oportunidad de ser profesor.

"Esa inercia del sector privado me sirvió de alguna manera para entrar con mucha energía en la educación", explica en conversación con este periódico: "Me ha ayudado mucho a ayudar a enfocar las clases a la realidad de una empresa informática". Define su estilo como "no tan académico y metódico, muy al grano".

Así, este profesor especializado en sistemas informáticos recibió el Premio a Mejor Docente de FP en España 2019, el Premio CODAPA 2020 a la innovación en el aula y, ahora, el ya citado Ciudad de Málaga: "¡Yo lo que quiero es centrarme en mis clases! Pero recibí una llamada del alcalde, que me lo quería decir en persona, y me llega como una inyección de motivación", relata con humor.

Su foco está puesto sobre la internacionalización, el bilingüismo y las habilidades personales; pero están siendo el de los videojuegos el campo que más alegrías le está dando en los últimos años.

Su iniciativa para realizar un videojuego -"Las históricas aventuras de Daniela"- entre alumnos de Primaria de un colegio rural de Almogía (que ponían el argumento) y sus estudiantes de Formación Profesional de Campanillas (que aportaban los conocimientos técnicos) fue otros de los grandes hitos de su carrera. Ahora afronta "un reto muy bonito": el Curso de Especialización de FP en Videojuegos y Realidad Virtual que acogerá por primera vez en Málaga el Polo de Contenidos Digitales, pero dentro del currículum formativo del IES Campanillas, y en el que impartirá dos módulos.

Con todo, Banderas pone en énfasis en "la colaboración con otros, con compañeros, con empresas… No es que yo vaya como un llanero solitario, todo se consigue con colaboraciones. De manera independiente no se llega a ningún sitio".

