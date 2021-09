Huawei premia a un doctorando de la Universidad de Málaga en un concurso europeo sobre fotónica

Abdelfettah Hadij El Houati, estudiante de Doctorado de la de la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido galardonado con el segundo premio del concurso internacional 'Silicon Photonics PhD Student Contest 2021', organizado a nivel europeo por el gigante tecnológico Huawei.

Este certamen reconoce trabajos innovadores de investigación en el ámbito de la fotónica integrada de silicio. El trabajo galardonado se titula High-efficiency conversion from waveguide mode to an on-chip beam using a metamaterial engineered Bragg deflector y presenta una técnica novedosa para optimizar la eficiencia de una familia de componentes fotónicos llamados deflectores.

El éxito de esta investigación se fundamenta en una comprensión profunda de los principios físicos de la técnica propuesta, así como del desarrollo de una ingeniería de calidad que ha permitido conseguir una eficiencia de funcionamiento sin precedentes para estos componentes.

Estos dispositivos deflectores son de aplicación a corto plazo y permitirán avances significativos en aplicaciones tan variadas como la navegación de vehículos autónomos mediante la tecnología LIDAR, o las interconexiones en centros de datos mediante el desarrollo de transceptores de alta capacidad basados en multiplexación por longitud de onda.

La tesis doctoral del estudiante ha dado lugar a tres artículos de investigación en revistas científicas de prestigio. También ha sido presentada en cuatro congresos de ámbito nacional e internacional. Además, debido a sus importantes aplicaciones prácticas, parte del trabajo realizado ha sido protegido mediante una patente de invención en cuya transferencia industrial se está trabajando, han precisado desde la UMA en un comunicado.

Este premio se suma a una amplia lista de reconocimientos y méritos que reconoce la "excelente" labor investigadora en el ámbito de la fotónica que desarrolla el grupo Photonics & RF de la UMA, dirigido por el catedrático Iñigo Molina. Este grupo está a la vanguardia mundial en el ámbito de la fotónica integrada de silicio y ha colaborado intensamente con instituciones de reconocido prestigio mundial, como pueden ser el National Research Council canadiense, la universidad de Southampton o el instituto Heinrich Hertz (HHI) del Fraunhofer Institute de Berlín.

Sigue los temas que te interesan