MG Grupo Nieto presenta el MG S9 híbrido enchufable

Las claves

Las claves Generado con IA MG Grupo Nieto presentó el nuevo MG S9 híbrido enchufable, destacando su imponente tamaño, siete plazas y 300 cv de potencia. El MG S9 ofrece hasta 100 km de autonomía en modo eléctrico y obtiene la tarjeta 0 medioambiental. El precio del MG S9 parte de 42.300 € en la versión Comfort, pudiendo bajar a unos 34.000 € con promociones y ayudas. MG Grupo Nieto celebró su crecimiento en ventas en España, posicionándose entre las diez marcas más vendidas en el país en 2025.

Fue una apuesta hasta cierto punto a ciegas, porque MG hace poco más de cuatro años era una marca que, bajo la gestión de un grupo chino, no tenía un recorrido comercial que la avalara.

Sin embargo, en este corto espacio de tiempo, desde el punto de vista comercial, ha sido capaz de posicionarse con un volumen de ventas que muchas otras no han conseguido nunca.

Los números son implacables, porque sólo en 2025 fue capaz de vender 45.000 vehículos en España, con el mayor incremento porcentual, el 47%, que ninguna marca haya conseguido dentro de nuestras fronteras. El mes pasado matriculó 4.424 unidades, entrando entre las diez marcas que más venden aquí.

Por ello, se quería hacer un evento donde se recordara este recorrido vertiginoso, al que MG Grupo Nieto se unió hace poco más de cuatro años. Y nada mejor que contar con sus protagonistas.

Entre ellos, Joaquín Nieto, presidente del Grupo Nieto, Miguel Molina, director comercial de MG España y Lourdes Fuentes, gerente del concesionario MG Grupo Nieto, además de amigos, clientes y prensa del motor, en un entorno de luz y música que centró a clientes y amigos de ese periodo y los transportó al futuro que les depara.

Joaquín Nieto, Miguel Molina y Lourdes Fuentes.

Joaquín Nieto desglosó los 75 años de historia del grupo familiar y su relación con el motor, cuando la primera generación “llegó a Málaga desde su Casariche natal, con un pequeño taller de venta y reparación de pequeños ciclomotores y bicicletas”.

Miguel Molina, desde MG España, destacó “el gran trabajo realizado en este tiempo, montándose una red de concesionarios que hace cinco años no existía”.

Finalmente, Lourdes Fuentes, como gerente de la concesión, destacó “el desafío que suponía empezar desde cero, sin clientes y con una marca por conocer”.

Dentro del evento se reconoció la confianza del primer cliente que tuvo la concesión hace algo más de cuatro años, participando en un flashmob que fue parte de la presentación del nuevo modelo, el MG S9 híbrido enchufable.

Precisamente el S9 llega para convertirse en un durísimo rival para la competencia, con su imponente presencia y tamaño, casi cinco metros de longitud y siete plazas, 300 cv de potencia conjunta entre su motor térmico y su motor eléctrico, que le permite una autonomía en modo eléctrico de 100 kilómetros, que le adjudica la tarjeta 0 medioambiental.

Además de esto, el precio promete ser su mejor carta de presentación, situándose en los 42.300 € en la versión Comfort, a lo que hay que descontar las promociones de la marca, los descuentos por financiación y las ayudas del estado como vehículo de tarjeta 0 quedando en el entorno de los 34.000 €.