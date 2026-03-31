Grupo Vypsa inaugura instalaciones en Málaga con las marcas Lynk &Co y Polestar

Las claves nuevo Generado con IA Grupo Vypsa ha inaugurado nuevas instalaciones en Málaga para las marcas Lynk & Co y Polestar, ubicadas en la calle Horacio Quiroga. Polestar ofrece una gama de vehículos 100% eléctricos con diseño minimalista y enfoque en clientes exigentes en diseño y prestaciones. Lynk & Co se dirige a un público más joven, inicialmente con modelos híbridos y ahora con eléctricos, destacando por su modelo de suscripción y la apertura de concesionarios tradicionales. Los modelos de Lynk & Co incluyen el 01 híbrido enchufable, el 02 eléctrico y el 08 híbrido, este último con hasta 200 km de autonomía eléctrica y una potencia combinada de 350 cv.

Sigue el goteo de nuevas instalaciones de automoción en Málaga y ahora es el turno de Grupo Vypsa, concesionario Volvo en la capital desde 2015 y que ahora ha inaugurado instalaciones específicas en la capital, en la calle Horacio Quiroga, justo delante de la carretera circunvalación para las marcas Lynk & Co y Polestar.

En un edificio de dos plantas tendrán su espacio separado las dos marcas del grupo, las cuales pretenden también llegar a un público diferente.

Por un lado, Polestar, que ofrece toda su gama electrificada a baterías, con un diseño minimalista muy nórdico y enfocada a un cliente exigente con el diseño, la exclusividad y las prestaciones.

Por otro, Lynk & Co, coches para un cliente más joven con modelos, en este caso, que recurren a la hibridación en su totalidad, aunque ya tienen modelos totalmente eléctricos.

El caso de Lynk & Co es único en el mercado español, porque el primero de sus modelos, el 01, es un vehículo al cual sólo se podía disfrutar mediante suscripción, es decir, se pagaba una mensualidad a modo de alquiler, con todos los servicios incluidos, para un público de media más joven y tecnológico.

Directivos del Grupo Vypsa en la nueva apertura Carlos Sedano

Aunque su crecimiento fue importante, por una estética que ha calado entre los clientes, el Grupo Geely, fabricante de la marca, ha decidido abrir una red de concesionarios tradicionales con el objetivo de acercar aún más a los potenciales clientes el atractivo de unos modelos que incorporan dosis de eficiencia y tecnología a raudales.

Los modelos de Lynk & Co ahora son tres, con el 01 como referente y actualizado recientemente. Su potencia es de 280 cv, combinando un motor eléctrico y uno térmico, con una batería que le proporciona una autonomía de hasta 75 km en modo eléctrico.

El modelo 02 es el primer eléctrico a baterías de la marca, con 272 cv, con un diseño a medio camino entre un turismo y un SUV.

El tercer modelo de la marca es el híbrido 08, que llega a España con el récord de ser el vehículo con mayor autonomía en modo eléctrico, hasta 200 kms, lo que unido a su motor térmico le permite una autonomía de 1100 kms. Cuenta con una potencia combinada de 350 cv.

En el evento de inauguración se dieron cita 150 personas, con directivos nacionales de las marcas Polestar y Lynk & Co, además de los fundadores del grupo.

En su representación, se dirigió a los asistentes Francisco López, gerente general de los concesionarios Vypsa quien destacó “el enorme potencial que Polestar y Lynk & Co tienen en un mercado que se está adaptando a las nuevas tecnologías de movilidad. Nuestra de red de concesionarios y nuestro personal altamente cualificado nos hace estar en la vanguardia de la automoción”.

El Grupo Vypsa nació de la unión de dos empresas cordobesas que en los años 80 iniciaron su andadura de la mano del fabricante Volvo. Ahora suman algo más de 100 empleados y tienen instalaciones en Ciudad Real, Córdoba, Marbella y Málaga, a lo que se une esta nueva apertura en Málaga capital.