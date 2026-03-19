Moto Siles inaugura nuevas instalaciones en Alhaurín de la Torre

Exterior de la nueva tienda de Moto Siles en Alhaurín de la Torre Carlos Sedano

Las claves nuevo Generado con IA Moto Siles inaugura su tercera tienda en Alhaurín de la Torre, ampliando su presencia junto a los establecimientos de Ciudad Jardín y El Palo en Málaga. La nueva instalación, dirigida por Carlos Siles Espinosa, ofrece motos nuevas y de ocasión, así como ATV, UTV, SSV, minimotos y servicios de taller y recambios. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde Joaquín Villanova y la concejala María del Mar Martínez, destacando la importancia del negocio para la economía local. Moto Siles es un negocio familiar con más de 35 años de trayectoria, conocido por su trato cercano y su pasión por el mundo de las motos.

Hace algo más de 35 años la primera tienda de Moto Siles comenzaba su andadura en Málaga, en una época donde las motos dejaban de ser un simple elemento de transporte y movilidad para convertirse, además, en un elemento de diversión y disfrute, acompañado por los éxitos de los pilotos españoles en muchas categorías del motociclismo deportivo.

Desde esos finales de los ochenta hasta nuestros días, este negocio familiar, regentado por Carlos Siles, se ha ganado un hueco entre las empresas malagueñas de la venta de motos. Ahora, con la inauguración de una tercera tienda en Alhaurín de la Torre, se cierra el círculo que acompaña a las tiendas de Ciudad Jardín y El Palo en Málaga capital.

Es ahora cuando la segunda generación, en la persona de Carlos Siles Espinosa, se pone al mando de esta moderna y amplia instalación ubicada en el polígono industrial, en una nave que alberga todo tipo de vehículos de dos ruedas y sus servicios adicionales de taller, recambios, accesorios y mantenimiento.

El corte de la cinta inaugural de manos del alcalde de Alhaurín de la Torre.

Además, de sus marcas habituales de motos nuevas y de ocasión, también están a la venta pequeños vehículos industriales y de ocio de cuatro ruedas, ATV, UTV, SSV y minimotos, que tienen gran demanda.

Carlos Siles Espinosa, gerente de esta nueva tienda, comenta que “el trato cercano y familiar es una de nuestras señas de identidad. Llevamos en mi familia 40 años vendiendo motos y ya son varias generaciones las que han sido clientes y después amigos. Conocemos profundamente el mundo de la moto y es un lujo hacer de tu pasión tu trabajo”.

Varias de las motos en la exposición. Carlos Sedano

En el acto de inauguración, además de la familia Siles y numerosos clientes y amigos, se contó con la presencia del alcalde de la localidad, Joaquín Villanova y la concejala de comercio María del Mar Martínez, quienes comentaban la “importancia de este nuevo negocio para el tejido comercial de Alhaurín”.