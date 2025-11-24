1,3 millones de euros al día cuestan los atascos de la A-7 desde Rincón de la Victoria

Estar dentro de un atasco se ha convertido en algo habitual en el organigrama de nuestro día a día en Málaga, sobre todo en la autovía A-7, ya sea entrando desde Torre del Mar por el este o desde Torremolinos por el oeste. No importa la hora del día, ni siquiera el día de la semana, porque llegar a nuestro destino a tiempo está en camino de ser imposible.

Muchos conductores han tenido que cambiar sus hábitos de desplazamiento cambiando horarios, turnos de trabajo y rutas. Pero la mayoría no puede contar con esa flexibilidad y tiene que llegar a donde trabaja a una hora fija, ya sea su propia empresa, la empresa donde trabaja por cuenta ajena o cualquier cita que esté en su calendario, ya sea laboral, médica o personal.

Incluso, subirse a un avión o coger un tren implica anticipar nuestra llegada al menos tres horas si tenemos la salida entre las 8 y 10 de la mañana, para no llevarnos la sorpresa de que nos deje en tierra.

Para analizar desde el punto de vista económico qué supone esto a nuestros bolsillos y los de las empresas tomaremos como ejemplo un tramo donde circular a primera hora de la mañana es un auténtico suplicio: desde Añoreta, en Rincón de la Victoria, hasta la entrada de la Hiperronda, de 20 kilómetros.

Ese recorrido, sin tráfico, se completa normalmente en 15 minutos a una velocidad media de 80 km/h. Durante los atascos de la mañana es habitual que se triplique el tiempo necesario para recorrerlo, es decir, 45 minutos, bajando la velocidad media a 26 km/h.

Por lo tanto, recorrer ese tramo de 20 kilómetros nos supondrá 30 minutos más de media cada día laborable, siendo muy conservadores, porque la mayoría de los conductores no se quedan al principio de la hiperronda sino que tienen que llegar a sus trabajos en los polígonos de la zona, al Parque Tecnológico, a los hospitales y a tantos otros lugares en la zona oeste de la ciudad.

Teniendo en cuenta los datos de Tráfico, la salida de El Palo de la A-7 en sentido aeropuerto concentra el mayor volumen de vehículos de Málaga, con 100.000 pasando cada día por esa zona, algunos incorporándose desde El Palo y otros desde las salidas anteriores.

El costo medio de una hora de trabajo en España está en unos 20 euros. Si desperdiciamos media hora por conductor cada día de atasco en ese tramo de 20 kilómetros, nos da una cifra sorprendente: 10 euros x 100.000 vehículos = 1.000.000 €.

Pero esto no queda aquí, porque hay que valorar cuál es el gasto de combustible extra que nos pide nuestro coche cuando estamos en un atasco, lo que implica poner primera, avanzar un poco, poner punto muerto y frenar, así cientos de veces, justo el momento en el que más consume un coche.

La media de consumo en España está en los 7 litros de combustible a los 100, pero es fácil que en un atasco suba hasta 10-11, es decir, un 50% más. Por lo tanto, ese incremento de consumo, si lo calculamos por cada kilómetro recorrido le supondrá a cada conductor 0,1 litro por kilómetro.

Como el tramo sobre el que estamos elaborando este estudio tiene 20 kilómetros nos queda lo siguiente: 0,1 litro x 20 kilómetros = 2 litros. Si lo multiplicamos por 100.000 vehículos que pasan por la zona cada día nos da un resultado de un consumo extra de todos esos vehículos de 200.000 litros de combustible.

Si lo multiplicamos por 1,5 € de media que vale un litro, nos da un total de 300.000 € de gasto extra en ese tramo que tomamos como ejemplo. Además, las emisiones de gases por los escapes de los vehículos se incrementan de manera notable, con mayores emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno.

Aunque estos datos puedan sorprender, no lo es menos el tiempo extra que pasamos al volante del coche de manera improductiva. Si tomamos como media 1 hora diaria en atascos entre ida y vuelta, se deduce que pasamos 5 horas a la semana conduciendo así.

Si trabajamos 48 semanas al año, descontando 4 de vacaciones, nos da una cifra de 240 horas al año atascados en una enorme caravana. O, explicado de otra manera más gráfica: sería lo mismo que estar 8 horas diarias durante un mes entero sin hacer nada más que avanzar a paso de tortuga.

Resumiendo, el costo de nuestro tiempo o el de las empresas en las que trabajamos es de 1.000.000 € por cada día laborable y de 300.000 € en combustible, solo en ese tramo de 20 kilómetros que hemos indicado al principio y solo en sentido aeropuerto, entendiendo que también hay enormes atascos entrando desde Torremolinos y que generan un gasto similar.

Hay otras variables que pueden incrementar esa cifra de 1,3 millones de euros al día, como el gasto extra de frenos, neumáticos y embrague, expuestos a desgastes mucho más importantes con ese tipo de conducción, o que en los 100.000 vehículos no vaya solo un ocupante, sino varios.

Quizá, lo menos malo es todo lo que hemos expuesto son simples cifras. Lo verdaderamente preocupante es que esta situación irá a peor cada día ya que, aunque mañana se tomara una decisión, el tiempo necesario para una obra así, que implica el proyecto, el estudio de impacto medioambiental, las expropiaciones, la licitación y la propia construcción de una obra de ese tipo, nunca será menor de ocho años.