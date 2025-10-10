Torronteras y su espectáculo del Free Style Motocross, este sábado en Málaga: "Hay mucho riesgo en lo que hacemos"

Edgar Torronteras es un piloto multifacético que arrolla no solo por sus habilidades encima de la moto sino, más aún, por su simpatía.

Si hay algo importante en esta especialidad del motor es la conexión con el público. No vale ser solo un superdotado para dejar alucinado a cualquiera que se siente en el pabellón de deportes mientras, literalmente, vuela sobre nuestras cabezas bocabajo con su moto acompañándole. Hay que saber ganarse el aplauso y la ovación de quien va a ver eso. Y él lo sabe.

En sus inicios en el motocross, con 13 años, le gustaba esa forma de comunicarse con los que veían las carreras. “Ya por aquella época me gustaba hacer cosas encima de la moto, como sacar un pie, mirar hacia atrás o tumbarla bastante cuando coronaba un salto”.

Dos pilotos en plena actuación de acrobacias.

A mediados de los noventa, cuando acababan las carreras de motocross, algunos organizadores proponían que los pilotos hicieran un concurso de saltos, “pero nadie se ofrecía, por lo que acababa yo solo haciendo unos trucos que cada vez se complicaban un poco más”.

Por esos años, todo se entrenaba en las mismas pistas de motocross, con tierra compactada y donde cualquier fallo en el aterrizaje significaba hacerse mucho daño.

A mediados de los noventa, Torronteras era ya más conocido a nivel mundial por sus habilidades en el estilo libre que por las carreras de motocross.

Según comenta a EL ESPAÑOL de Málaga “hoy día es mucho más seguro entrenar los trucos porque tenemos rampas específicas, con distintas pendientes, para según qué saltos. Además, las rampas de aterrizaje son ahora neumáticas y nos permiten llegar al suelo muchos mejor, aunque el salto no sea perfecto. Hace pocos años si no lo hacías perfecto te rompías muchos huesos. De todas formas, sigue habiendo mucho riesgo en lo que hacemos. Creo que nuestra especialidad y la escalada libre son los dos deportes más peligrosos que alguien puede practicar”.

Edgar Torronteras

Torronteras es originario de Cardedeu, Barcelona, pero desde hace quince años vive en Málaga, casado con una malagueña y con sus hijas boqueronas. “Aquí la gente es mucho más abierta y conecto mejor, tanto en lo personal como en lo deportivo”.

A sus 45 años ha perdido la cuenta de cuántas veces ha participado en un Free Style en Málaga, pero sí reconoce que “desde hace un tiempo, soy promotor de mis espectáculos. Este será el sexto que organizo en el pabellón Martín Carpena. Ya que sabía cómo funcionaba todo, pensé que podía ser una buena idea organizarlos yo mismo, así que en eso estoy, aunque sigo siendo uno de los pilotos”.

Un momento de la actuación en una edición anterior.

Este sábado 11 de octubre a las 19:00 el pabellón estará pendiente de la evolución de los pilotos. “Serán nueve pilotos, algunos muy jóvenes, y que se atreven con todo. Yo mismo me sorprendo de lo que son capaces. El público va a encontrar muchas sensaciones y adrenalina, al fin y al cabo, no deja de ser una fiesta del motor, aunque incorporando el riesgo, la música y el fuego. Habrá varias rondas de saltos, algunos sincronizados con varios pilotos. También otra para ver quién tumba más la moto en el aire. Al final veremos quién arriesga más para agradar al público”.

Todavía quedan entradas, que se podrán adquirir en comercios referentes del sector como Motos Garrido o Navarro Hermanos, en la propia taquilla del pabellón desde las 11 de la mañana del sábado o en la página www.soloflowfreestyle.com

Si quiere suspirar de emoción, este es el espectáculo ideal. Si sufre del corazón, mejor quédese en casa.