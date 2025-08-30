Talento malagueño para viajar con comodidad

Cambiar un modelo de movilidad que lleva algo más de 100 años centrado en el motor térmico no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Más aún, la tozuda realidad es que está siendo mucho más lento de lo esperado, tanto desde el punto de vista tecnológico como del usuario.

Viajar en un vehículo eléctrico es todavía un ejercicio de previsión y precisión que puede ser estresante para los que se inician en ellos. Actualmente, planificar una ruta en función de nuestro destino y del tipo de coche que tengamos sigue siendo frustrante en ocasiones, y eso no ayuda a la implantación de esta tecnología.

El objetivo de Chargia es facilitar todo ese proceso y hacerlo de la manera más cómoda que la tecnología actual nos ofrece: una simple conversación por Whatsapp. Hasta ahora es habitual tener que darse de alta en una red de cargadores, o varias, con todo el tedioso proceso que conlleva, con contraseñas y correos de verificación, mientras esperamos para cargar el coche en cualquier rincón perdido de nuestro país.

A partir de ahora, Chargia pone a disposición del usuario una conversación de Whatsapp basada en inteligencia artificial, donde no hay que darse de alta ni entrar con contraseña ya que funciona como un contacto más de nuestro teléfono.

Además, los call centers tienen horario limitado y Chargia basa su tecnología con el objetivo de atender a los usuarios 24 horas al día, todos los días de la semana.

Solo bastará facilitar el destino de nuestro viaje, el modelo de coche que tenemos y el tipo de batería que usa para que se nos planifique nuestro recorrido en segundos en función de esos datos.

Se podrá pagar la carga del vehículo a través de esa conversación, incluso con la emisión de la factura correspondiente.

Para que todo esto parezca tan fácil de explicar y de usar hay un enorme trabajo oculto durante meses recopilando datos de las redes de cargadores y sus características.

Un trabajo que ha dado como resultado una empresa pionera en España y con un enorme potencial de crecimiento si nos atenemos a la penetración de ventas del coche eléctrico, que todavía no alcanza el 10% del total del mercado.

Detrás de ideas innovadoras siempre hay personas inquietas por encontrar soluciones. Eduardo Medina, a pesar de su juventud, es ya un veterano emprendedor, fundador de varias empresas que hoy siguen su propio camino.

Fue él quien pensó que había que hacer algo para simplificar el uso de los vehículos eléctricos creando Chargia, pero también necesitaba la experiencia de Martín Fimia, que lleva toda su vida profesional dentro del mundo de la tecnología como ingeniero electrónico.

Es él quien se ha pasado siete meses delante de un ordenador diseñando el asistente conversacional en el que está basado Chargia. Tan simple, pero a la vez tan complicado.

El evento de presentación tuvo lugar en Uppery Club y contó con la presencia de Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, la asociación más importante del país relacionada con el vehículo eléctrico, Joel Martín, country manager Spain de Chargecloud, empresa creadora de software, David España, director comercial de Livoltek, fabricante de cargadores y Antonio Alarcón, business developer manager de Electra, empresa comercializadora de electricidad para cargadores.

Un futuro que ya es presente y que supondrá un empujón adicional a una tecnología que, queramos o no, ha llegado para quedarse.