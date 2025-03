La desconocida y exitosa técnica que usa un matrimonio de Málaga para desabollar golpes en coches sin pintar

Imagine que tiene su coche en un garaje y que su vecino de aparcamiento abre la puerta sin cuidado, impactando en la suya, o que se encuentra el techo y el capó lleno de marcas por el impacto del granizo, o incluso que otro vehículo haya impactado con el suyo hundiendo su aleta delantera. Todos estos casos reales pueden solucionarse y quedar como nuevos sin necesidad del proceso que sería habitual, es decir, sustituir las piezas y pintarlas en un taller de chapa y pintura. La técnica del desabollado es mucho más rápida, cómoda y barata.

Paco Romero y Loli Medina son matrimonio y expertos en desabollado, una técnica que mezcla mecánica y artesanía. Llevan desde finales de los noventa siendo los pioneros en Málaga en este trabajo y ven todavía cómo muchos desconocen su día a día.

"Empecé a finales de los noventa en una empresa inglesa donde me formé, porque allí llevan muchos años usando el desabollado sin pintura. Sin embargo, aquí en España se usa, sobre todo, en el paso final del proceso de venta del coche. Si un concesionario de vehículos nuevos o uno de vehículos usados tiene uno en su exposición que va a ser entregado y sufre un impacto fortuito, nosotros lo podemos solucionar siempre que no se haya dañado la pintura. Es más, el coche no hay que moverlo del sitio porque solucionamos allí mismo el problema, dejando el vehículo exactamente igual que antes del daño, en un máximo de hora y media, dependiendo del golpe", explica Romero.

Este experto utiliza unas varillas de distinto tamaño y punta que mete por detrás del panel dañado para restaurar el golpe. “Poco a poco voy haciendo fuerza, dando energía en el sentido contrario del impacto, con un leve masaje y ayudado por unos martillos especiales. Utilizamos también un foco que pegamos a la chapa dañada que emite tres luces alargadas paralelas que se reflejan en la carrocería. De esa forma vemos perfectamente el proceso de nuestro trabajo y nos facilita la manipulación", detalla.

Loli Medina se ha especializado en los daños por granizo, que en muchos casos llevan a dar por siniestro total un vehículo, aunque sea solo por esos daños en la carrocería. Medina afirma que "como el granizo no suele dañar la pintura podemos reparar los impactos que deja en la chapa, que por el método tradicional sería muy caro de reparar ya que hay en poner masilla en todas las superficies horizontales y pintar prácticamente todo el coche. Es un trabajo de paciencia porque he llegado a tener un coche con 1.500 impactos que me llevó casi una semana terminar”.

Con tantos años de experiencia Romero ha vivido situaciones especiales con su trabajo. “Una vez se presentaba a nivel mundial un coche en Marbella y, subido al camión, se dieron cuento de que tenía un impacto. Como era un modelo secreto y el coche no se podía mostrar a nadie, tuve que hacer todo el trabajo dentro de un camión cerrado, con un vehículo que pocas horas después iba a ver toda la prensa internacional. Por supuesto, quedó perfecto y nadie se dio cuenta de nada”, recuerda.

Otros de los que más solicitan sus servicios son clientes con vehículos muy caros, como Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren y similares, y de esos en Marbella hay muchos. Según comenta, “esos propietarios saben que un coche de ese tipo pierde valor cuando se pinta una parte y no quieren llegar a ese extremo si tienen una alternativa como la nuestra”.