Málaga destruye 5.000 empleos y suma más parados en septiembre, pero incrementa su número de autónomos

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LO ESENCIAL Las claves El paro aumentó en Málaga en 1.057 personas en septiembre, hasta los 98.152 desempleados, aunque hay casi 11.300 menos que hace un año. La afiliación a la Seguridad Social cayó en 5.054 personas tras el verano, pero la provincia mantiene 784.648 cotizantes, 33.500 más en términos interanuales. El sector servicios concentró el mayor aumento del desempleo, con 845 parados más, mientras CCOO reclama reducir la dependencia de la estacionalidad turística. Málaga sumó 896 autónomos en septiembre y alcanza los 147.392, la cifra más alta de Andalucía por delante de Sevilla.

Acabó el verano, se terminan contratos en el turismo y la hostelería y sube el paro. No es nada extraño, pero no está de más analizarlo.

El desempleo se incrementó en septiembre en 1.057 personas en la provincia de Málaga, lo que supone un crecimiento del 1% respecto al mes anterior, según los datos aportados este viernes por el Gobierno.

En estos momentos hay 98.152 personas apuntadas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. La buena noticia es que son casi 11.300 menos que en el mismo mes del año pasado, por lo que sigue la tendencia positiva.

El mayor incremento, como era lógico, se ha producido en el sector servicios con 845 parados más. Ha habido también un ligero aumento en la industria de apenas 125 personas y en el colectivo de personas sin un empleo anterior.

Ha bajado el desempleo en la agricultura y la construcción, pero no en la suficiente proporción para que el resultado global fuera negativo.

Más parados y menos afiliados a la Seguridad Social. El desplome en septiembre ha sido de 5.054 personas, un 0,6% menos, aunque, en líneas generales, el número de personas dadas de alta sigue fuerte.

Hay 784.648 cotizantes en la provincia, 33.500 más que hace un año.

CCOO Málaga ha enviado un comunicado de prensa en el que insiste "en la excesiva dependencia del sector servicios, y en la necesidad de romper con la estacionalidad en el empleo". Algo que se lleva diciendo, por otra parte, 30 años.

Desde este sindicato apuntan que "las familias trabajadoras nos enfrentamos de nuevo a una escalada de precios que ya se refleja en el IPC, por lo que exigimos a las empresas una redistribución de sus beneficios en forma de subidas salariales en los convenios colectivos de la provincia, para que las personas trabajadoras podamos hacer frente al alto coste de vida de Málaga".

Ha subido el paro, se han destruido 5.000 empleos pero, sin embargo, el número de autónomos sigue al alza.

Este mes pasado Málaga ha sumado otros 896, un 0,6% más mensual, y ya hay contabilizados 147.392, según los datos aportados por ATA Andalucía.

Málaga es, de largo, la provincia con más autónomos de Andalucía, seguida de Sevilla con 123.401. En total hay 605.000 autónomos en esta comunidad autónoma, un 0,5% más.

"Andalucía registra la mayor subida de autónomos desde los últimos cinco años y hay que destacar que, después de dos meses, la mujer autónoma vuelve, en términos porcentuales, a registrar incrementos por encima de los varones", ha indicado Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía.