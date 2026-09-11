Málaga es la tercera provincia donde se crean más empresas en España por quinto año consecutivo

La mayoría de las nuevas empresas en Málaga son micropymes de responsabilidad limitada, con un capital suscrito medio de 35.000 euros, inferior a la media nacional.

Málaga lidera la creación de empresas en Andalucía, representando el 37% de las nuevas sociedades mercantiles en la comunidad.

En 2025 se constituyeron 8.018 nuevas sociedades mercantiles en Málaga, alcanzando un récord histórico para la provincia.

Málaga es la tercera provincia de España en creación de empresas por quinto año consecutivo, solo superada por Madrid y Barcelona.

No es un flor de un día, ni siquiera de un año. Málaga está plenamente consolidada entre las provincias españolas más dinámicas desde el punto de vista económico.

Se puede comprobar en su evolución del PIB, en su aumento de población, en compraventas de viviendas, en número de autónomos... y en la creación de empresas.

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer los datos anuales consolidados de sociedades mercantiles, incluyendo en este caso los de 2025.

Uno de los aspectos más destacados es que Málaga es, por quinto año consecutivo, la tercera provincia donde se crean más empresas en España.

Solo la superan, lógicamente, Madrid y Barcelona. Valencia era tradicionalmente la medalla de bronce por su población, su peso autonómico y su proyección, pero Málaga la adelantó en 2021 y no se ha bajado aún del podio.

Los datos así lo demuestran. En Málaga se constituyeron el año pasado 8.018 sociedades mercantiles, frente a las 28.349 de Madrid y las 19.867 de Barcelona.

Muy cerca, pero por debajo, estaban Valencia con 7.952 y Alicante con 6.910.

Es la misma tendencia que se repite en el último lustro. En el caso de Málaga, además, el incremento está siendo notable hasta el punto de que se ha batido un nuevo récord.

Nunca se habían superado las 8.000 nuevas sociedades mercantiles en la provincia. El máximo histórico, hasta ahora, se había suscrito en 2024 con 7.541.

En Alicante, que es alter ego económico en muchas facetas de Málaga, su tope está, por ejemplo, en las 6.910 del año pasado.

Con estos no es necesario apuntar que Málaga lidera la creación en empresas en Andalucía. Lo lleva haciendo desde hace décadas. En 2025, se constituyeron 21.150 sociedades mercantiles en la comunidad andaluza, por lo que Málaga representa el 37%. Sevilla, con 4.838 el pasado ejercicio, se queda en un 23%.

Muchas, pero pequeñas

Se crean miles de empresas en Málaga, pero todas tienen el mismo denominador común. Son pequeñas.

Es un fenómeno general. La inmensa mayoría de las empresas en España son micropymes.

En el caso concreto de Málaga, casi el 100% de las nuevas sociedades mercantiles son limitadas. La anónima brilla por su ausencia.

Por otra parte, el capital suscrito medio por sociedad en Málaga el año pasado apenas fue de 35.000 euros, 10.000 euros menos que la media nacional.

Más nacimientos que muertes

Otro aspecto relevante es la relación entre la natalidad y la mortalidad empresarial. Cuando se crean muchas compañías es normal que también caigan muchas en el intento. Pero ahí está el dinamismo.

En Málaga la proporción es cinco a uno, es decir, se crean cinco empresas por cada una que muere. El año pasado se disolvieron 1.497 sociedades mercantiles en la provincia.