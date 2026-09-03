Málaga arranca septiembre con el precio de la vivienda más alto de su historia

El precio de la vivienda en Málaga. Imagen generada por IA.

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda en la provincia de Málaga alcanzó los 4.293 euros por metro cuadrado en septiembre, el máximo histórico. En Málaga capital el precio medio se sitúa en 3.938 euros por metro cuadrado, con subidas interanuales del 5% y récords en zonas como el Centro y la zona este. La costa occidental lidera los precios: Marbella supera los 6.000 euros por metro cuadrado y zonas como Benahavís y Estepona rondan los 5.000 euros. En el interior los precios son menores, pero destacan subidas anuales importantes como el 17% en Antequera y el 9% en Ronda.

Es una gota malaya. Nadie entiende que se pueda pagar el dinero que se pide por una vivienda, pero lo cierto es que el precio bate su récord histórico un mes tras otro. Y no hay visos de cambio.

Málaga ha arrancado septiembre con el precio de la vivienda más alto de su historia.

Según los últimos datos de la plataforma Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la provincia de Málaga ya es de 4.293 euros. Es un 2% más que hace tres meses y un 7,4% más que hace un año, así como su máximo histórico.

Si tomamos como referencia un inmueble de 100 metros cuadrados el importe medio que se está pidiendo es de 429.300 euros. Y aún así la demanda es superior a la oferta.

La costa es mucho más cara que el interior y, dentro de eso, la occidental tiene precios más altos que la oriental, aunque en la Axarquía ya tampoco es sencillo. Málaga capital está ligeramente por debajo de la media.

Málaga capital

El precio medio de la vivienda en Málaga capital a finales de agosto es de 3.938 euros por metro cuadrado. Se ha estabilizado en el último trimestre, pero sí es un 5% superior al mismo mes del año pasado. En cualquier caso, también es su precio récord.

Hace cinco años, en 2021, el precio medio en la capital era de 2.200 euros y los bolsillos lo están notando.

La zona este, con casi 5.000 euros por metro cuadrado, y el Centro son las más caras.

Costa occidental

Comprar una vivienda en la costa occidental sale por un ojo de la cara, aunque depende del lugar.

Marbella es el municipio más caro. Se rozan los 6.000 euros por metro cuadrado, superando los 8.300 en la zona de Nagueles y la Milla de Oro.

En su vecina Benahavís, más de lo mismo: 5.550 euros el metro cuadrado, y en Estepona son casi 5.000 euros.

Torremolinos es más caro que Málaga capital así como Fuengirola, con 4.230 euros y 4.450 euros respectivamente, mientras que en Benalmádena se piden 4.180 euros y en Mijas 3.700.

Costa oriental

En la costa oriental los precios también son prohibitivos, aunque algo más bajos que en al otro lado de la provincia.

En Rincón de la Victoria ya se están pidiendo 3.545 euros por metro cuadrado, un 13% más que hace un año. En Vélez Málaga es más asequible: 2.188 euros por metro, pero el incremento interanual ha sido del 25%.

En Nerja rozan los 4.000 euros por metro cuadrado, en Frigiliana superan los 3.200 y en Torrox los 3.100.

Interior

Comparado con los precios de la capital y la costa, el interior de Málaga parece barato.

En Antequera el metro cuadrado está a 1.668 euros y en Ronda a 1.738 euros En cualquier caso, el crecimiento en Antequera anual ha sido del 17% y en Ronda del 9%.

En el Valle del Guadalhorce, que empieza a ser zona dormitorio de la capital, ya se piden 2.700 euros por metro cuadrado en Alhaurín de la Torre, 2.400 en Cártama o 2.150 en Coín.