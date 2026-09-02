Málaga cerró agosto con 97.000 parados registrados: el 60% son mujeres

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga cerró agosto con 97.095 personas registradas en el paro, 409 menos que en julio. El 60% de los desempleados en Málaga son mujeres, aunque se ha reducido más el paro femenino en el último año. El sector servicios concentra el 72% de los parados, con 70.500 personas, mientras solo aumentó el desempleo en la construcción. El número de afiliados a la Seguridad Social roza las 800.000 personas, con 32.500 más que hace un año.

El paro registrado en Málaga consiguió bajar de la barrera de las 100.000 personas y se está manteniendo como puede.

El mes de agosto finalizó con 97.095 personas apuntadas al desempleo, lo que supuso 409 menos que en julio.

No es un descenso para tirar cohetes, pero contrasta con la gran subida de casi 45.000 personas a nivel nacional.

En estos momentos hay en Málaga 11.634 personas menos registradas en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo que hace un año, por lo que la tendencia sigue siendo positiva.

Eso sí, el paro, como le gusta decir a los sindicatos, sigue teniendo cara de mujer. El 60% de las personas desempleadas en Málaga son mujeres.

Se ha conseguido rebajar más el paro interanual en las mujeres que en los hombres (8.120 mujeres y 3.514 hombres), pero aun así la diferencia es enorme.

En estos momentos hay 39.033 hombres desempleados y 58.062 mujeres.

Sectores, contratos y afiliaciones

El sector servicios es el que tira de la economía malagueña y, por tanto, es el que también acumula más demanda de empleo y parados.

Servicios acapara el 72% de los parados registrados en Málaga con 70.500 personas. En agosto ha habido una ligera caída en 212 personas.

En agosto solo subió el paro en la construcción, pero en apenas 177 personas. En general, ha sido un mes de estabilidad.

El mes pasado se firmaron en Málaga 42.000 contratos. La merma respecto a julio, primer mes fuerte del verano, ha sido muy destacada. De hecho, se han suscrito casi 20.000 contratos menos.

El número de afiliados a la Seguridad Social sigue fuerte y roza las 800.000 personas.

En agosto hubo una ligera disminución de 220 personas hasta contabilizar un total de 789.701 personas dadas de alta. Son 32.500 más que hace un año.

Valoraciones

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que "los datos de empleo en la provincia de Málaga continúan en la buena senda que viene siguiendo en los últimos años, situándose en niveles que no se conocían desde hace casi dos décadas".

"Las reformas del mercado de trabajo y las políticas del gobierno de España siguen marcando una evolución muy positiva en materia laboral, con más empleo y de mayor calidad y que lo bueno que supone esto para la provincia", ha añadido.

La secretaria de empleo de CCOO en Málaga, María José Prados, asegura por su parte que “desde nuestra organización sindical reclamamos, tras nuevos récords de ocupación, una mayor redistribución de los beneficios empresariales que se reflejen en los salarios de las personas trabajadoras que siguen afrontando una importante crisis de precios, marcados en nuestra provincia por la vivienda y el combustible”.

"Que Málaga sea la provincia española donde más desciende el paro en agosto es un dato relevante. Además de confirmar la progresiva desestacionalización de nuestra actividad, reafirma la fortaleza del mercado laboral ante una temporada turística que ya se preveía positiva", afirma Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de CEM.

Sánchez añade que "una parte muy importante del nuevo empleo está siendo creada por las empresas de mayor dimensión. Si queremos ampliar nuestra capacidad de generación de puestos de trabajo, debemos facilitar que las pequeñas empresas puedan crecer, ganar competitividad y contratar".