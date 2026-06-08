Personas viviendo en sótanos, habitaciones compartidas a precio de oro: el laberinto de la vivienda en la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA El acceso a la vivienda en la Costa del Sol es cada vez más difícil, con precios de alquiler y compra muy por encima de los salarios locales. Muchos trabajadores y jóvenes se ven obligados a vivir en sótanos, habitaciones compartidas o desplazarse a municipios vecinos debido a la falta de opciones asequibles. El auge del turismo y la demanda internacional elevan los precios, mientras la oferta de vivienda protegida resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población local. La preferencia de los propietarios por el alquiler vacacional y la falta de seguridad jurídica en el alquiler tradicional agravan la escasez de viviendas para residentes.

A las siete de la mañana, cuando el sol no ha terminado de decidir si se levanta, en Marbella hay luces encendidas bajo tierra. No es un garaje. Tampoco una cueva. Pero el sonido resuena de su interior.

María José Pimentel apaga el despertador de su temporal hogar, un sótano que huele a humedad. Es un buen recordatorio de que está en la costa, aunque el Mediterráneo no se ve en el horizonte.

Y tampoco las inexistentes ventanas del triste cuadrado en el que duerme. Hay una cama, un armario estrecho y la sensación de que trabajar no garantiza un lugar ideal donde descansar. Podría ser peor ¿no? María José vino a la Costa del Sol para trabajar en el Hospital Costa del Sol y no ha visto el sol desde entonces.

"Era la habitación que tenían para la chica de servicio. Como ya no vivía allí, se quedó libre", explica.

Marbella despierta cada día con esa doble realidad: arriba, terrazas abiertas, cafés en varios idiomas y maletas rodando sobre aceras pulidas; abajo, habitaciones sin ventanas, pisos compartidos entre desconocidos y familias que hacen cuentas imposibles para seguir viviendo donde trabajan. El problema no es nuevo, pero se ha vuelto cotidiano y, para muchos, invisible.

Turno de mañana

El sótano no estaba pensado para vivir. Pero cumplía una función esencial en la Marbella actual, era más barato. Y en esta ciudad, “barato” es el equivalente a ganar el Gordo de Navidad.

En otras provincias, según explica María José, una habitación cuesta entre 200 y 250 euros. En Marbella, el punto de partida son 800. Por debajo de esa cifra surgen soluciones inmobiliarias creativas: camas nido, muebles del Ikea combinados con los de tu abuela, viviendas antiguas que se anuncian como “chalets adosados” y, en un caso concreto, un sótano que olía a humedad y resignación.

Durante ese mes buscó alternativas. Las hubo. Ninguna viable. Pisos “agradables” por encima de los 900 euros. Habitaciones sin intimidad al precio de un alquiler entero en otras ciudades. Todo fuera de presupuesto.

El impacto no es solo económico. Dormir mal, vivir incómoda, asumir que trabajar no garantiza vivir con dignidad. Incluso el empleo se resiente, rechazar un contrato puede implicar sanciones. Lo más inquietante llegó después, cuando comprobó que su historia no era una rareza. Era frecuente. Solo que rara vez se contaba.

"Mi nómina se veía reducida solo por poder dormir aquí. Y, aun así, lo que encontraba era peor", resalta.

Ese mismo problema lo ve desde el otro lado del mostrador Lola Gallego, que lleva 21 años levantando la persiana de su farmacia. La mañana arranca con recetas, saludos y una conversación que se repite cada vez más.

"No encontramos personal", señala. Comercios, restaurantes, gestorías, incluso institutos. No es un problema aislado. "No hay trabajadores. Y no porque no quieran venir. Es que no pueden. Una chica de Granada estuvo dos semanas buscando alojamiento. Al final me llamó para decirme que lo sentía", añade.

El alquiler que piden por la zona es, en muchos casos, casi el doble del sueldo de un licenciado. Algunos candidatos ni siquiera llegan a la entrevista. Ya conocen el final.

Aquí antes nos conocíamos

En el centro de Marbella, los edificios parecen iguales, pero las historias cambian detrás de cada puerta. En uno de ellos, Angelines Ruiz observa desde su ventana, con vistas al faro, cómo entran y salen los vecinos. Son seis en total. Un número lo bastante reducido como para conocerlos por nombre, apellido y signo del zodiaco.

Pero no ocurre. No siempre sabe quién vive puerta con puerta. Algunos llegan con maletas. Otros se van sin despedirse. Muchos no se quedan lo suficiente como para aprender el trayecto al buzón.

Angelines Ruiz.

Angelines llegó hace más de cuarenta años desde Toledo, con dos hijos pequeños y sin conocer a nadie. Encontró en la ciudad algo parecido a una isla.

"Antes la gente era más sociable, más cariñosa. En una palabra, más buena, más humana. Ahora no es que no haya humanidad, también la hay. Pero ahora la gente se mueve más por el dinero, por las posiciones", afirma.

Enumera los locales de su calle como si leyera un padrón improvisado: ucranianos, rumanos, italianos, colombianos. No hay juicio en su voz, solo constatación. Los vecinos cambian, los pisos cambian, la ciudad cambia, incluso el idioma más usado lo hace. ¿Locales? Ella es de las pocas.

Su piso, comprado con hipoteca y mucho esfuerzo, costó unos tres millones y medio de pesetas. Hoy está en una de las zonas más caras de la ciudad. Ese mismo piso, en pleno centro, es inaccesible para la mayoría de los jóvenes que trabajan a pocos metros. Por eso, muchos de los que ya no pueden permitirse vivir en Marbella se han ido a San Pedro Alcántara, su vecina inmediata. Pero incluso allí la accesibilidad empieza a escasear.

Mientras Angelines sube y baja escaleras, puesto que el ascensor lleva semanas averiado, a pocos kilómetros, en el pabellón Sergio Scariolo de San Pedro, el Ayuntamiento celebra el sorteo público de 84 viviendas de protección oficial. Más de 3.000 personas inscritas. Bombos distintos, números aleatorios y una fedataria pública supervisando el proceso. Una lotería en toda regla.

Los pisos, de dos y tres dormitorios se entregarán antes del verano de 2027. Los precios oscilan entre los 149.000 y los 262.000 euros, con ayudas directas incluidas. El objetivo del Ayuntamiento es impulsar 1.000 viviendas protegidas durante la legislatura. En la calle, la sensación es menos ambiciosa.

Marbella se ha convertido en un lugar deseado incluso por quienes ya no pueden quedarse en él. Y San Pedro, durante años refugio natural, empieza también a tensarse.

Buscar piso es un trabajo a tiempo completo

Marcos Álvarez estudia Bellas Artes y comparte piso en Teatinos. Tres personas, un baño, 350 euros por cabeza. Un precio y lugar que muchos desearían que a él ni siquiera le viene bien pues su universidad está a una hora de allí.

"Las páginas webs, Idealista, Milanuncios, todo era carísimo, y las dos veces que he encontrado vivienda ha sido por el boca a boca y por tener suerte", recuerda.

Marbella, donde se crió y están su madre y amigos, le gusta mucho. Pero la imagina más como destino final que como punto de partida. “Para jubilarme”, bromea, sin saber si la broma llegará a cumplirse.

Martina Ces.

Otra que se divide entre dos ciudades es Martina Ces. Durante el curso, Málaga. En verano, Estepona. En la capital comparte piso con otros tres estudiantes. Un giro reciente ya que durante dos años solo tenía una habitación tanto para ella con para su hermana. "Pagábamos 500 euros", recuerda.

Ahora cada una tiene la suya. 400 euros. El descenso del precio se celebra como un logro vital. Para conseguirlo: trabajo en verano, ayuda familiar y cálculos constantes, casi diarios. En Estepona el problema adopta otra forma.

"De junio a agosto no hay pisos de larga duración", explica. Todo es temporada corta. Todo es provisional. Para su familia encontrar un lugar donde quedarse también depende del alquiler y de los turistas.

Alicia Rodríguez vive con su madre un poco más al norte, en Benahavís. Ha intentado buscar piso. Incluso compartiendo, los precios son, dice, “una locura”. Rafael Torres lo resume con menos rodeos y más experiencia comparada. Le ha resultado más fácil encontrar vivienda en otros países europeos que en la Costa del Sol. Aquí los precios se parecen a los de Madrid o Barcelona. Los salarios, no tanto.

Independizarse para los más jóvenes ya no es un paso natural. Es una aspiración lejana.

A esa misma búsqueda se sumó Diana Martínez cuando llegó desde Venezuela en 2018. Tenía familia en la provincia. Contactos. Trabajo, con el tiempo, encontró. Vivienda, no. Cinco años buscando piso. Nóminas, contratos, fianzas elevadas. Demasiados requisitos para quien empieza de cero.

Han pensado irse a otro municipio. No lo hacen porque ella y su familia ya están estables laboralmente. "Esto no afecta solo a los migrantes, afecta a todos", dice.

Señalan la falta de políticas claras que prioricen a quienes viven y trabajan en la región sobre la rentabilidad económica a corto plazo.

La Costa del Sol sigue vendiéndose como un lugar donde vivir bien. Y quizá lo sea. Pero cada vez lo es para menos gente.

El coste del glamour

La urbanización más cara de todo España está en Benahavís, un símbolo de lujo extremo, seguridad y exclusividad. Pero detrás de esa imagen de película conviven familias y ancianos que recuerdan un ambiente distinto.

Hoy, un apartamento de dos dormitorios en el pueblo parte de 249.000 euros. El mismo tipo de vivienda puede superar los 545.000 según la zona. En urbanizaciones cercanas, la cifra sube disparada: en Los Flamingos, los precios pueden superar los 700.000. En La Heredia o El Casar, las casas adosadas rebasan con facilidad el medio millón. Y en La Zagaleta, el techo deja de existir, algunas villas alcanzan los 24 millones de euros.

Chiqui Martín, coordinadora de la inmobiliaria PROPERTIESPAIN, lo explica sin rodeos ni eufemismos: "No existen viviendas asequibles para la población local".

El mercado se ha acelerado en los últimos tres años. Estaba destinado a pasar con una oferta escasa y una demanda internacional creciente. Según las operaciones cerradas por la inmobiliaria, aproximadamente el 60% de los compradores son extranjeros. El resto, nacionales que juegan en clara desventaja.

La construcción crece, pero no para todos. La obra nueva se dirige casi exclusivamente a ese perfil de alto poder adquisitivo. El mercado de lujo, admite Martín, acaba influyendo en el precio de todo. "Benahavís proyecta exclusividad. Y eso eleva el valor percibido de cualquier propiedad en el municipio", detalla.

Para la población local, especialmente para jóvenes y familias con sueldos medios, el acceso a la vivienda se vuelve una carrera perdida antes de empezar. La barrera principal es el precio. A eso se suma el dominio del comprador extranjero y una oferta pública que, aunque existe, resulta claramente insuficiente.

En noviembre de 2024 se abrieron plazos para 30 viviendas de promoción pública. Un gesto. Un comienzo. Pero, en palabras que se repiten en la calle, no una solución.

Alquilar en la cuerda floja

En Marbella, Mar Diez conoce bien el reverso de la moneda. Intentó durante años alquilar su vivienda en larga duración mientras residía en el extranjero. Las experiencias fueron negativas: daños importantes, ocupaciones ilegales y usos indebidos del apartamento. El miedo no llegó de golpe, se acumuló.

Tras esos intentos fallidos, decidió dejar la vivienda vacía durante casi tres años. Tampoco fue una solución. "Una casa deshabitada también se deteriora. Los electrodomésticos se estropean, el mantenimiento empeora", señala.

La alternativa apareció a través de la gestión de apartamentos turísticos. Tras informarse y conocer el modelo, optó por el alquiler vacacional con gestión externa. "No es solo por ganar más. Es por seguridad", aclara.

Reconoce que el alquiler turístico reduce la oferta de vivienda para residentes y contribuye al encarecimiento de los barrios, especialmente en zonas con alta demanda. Pero insiste en que el problema no puede analizarse sin tener en cuenta la falta de garantías para los propietarios que alquilan a largo plazo. "Si existiera más seguridad jurídica, muchos optarían por esa vía", asegura.

Para Mar Diez, el turismo puede convivir con los vecinos si existe una regulación clara y equilibrada. Lo que no convive bien, dice, es la ausencia de reglas en un mercado cada vez más tenso.

Un paraíso que se aleja de sus habitantes

La Costa del Sol sigue siendo un destino deseado. Sus calles empedradas, las terrazas abiertas, el Mediterráneo que brilla en el horizonte. Todo parece perfecto desde fuera. Pero detrás de esa postal, vivir se ha convertido en un laberinto. Los sótanos y habitaciones compartidas cuentan historias que pocos ven, donde el precio del alquiler supera a los sueldos y los jóvenes se ven obligados a buscar soluciones temporales.

La ciudad no ha dejado de crecer, pero lo hace sobre cimientos que privilegian al que puede pagar más: urbanizaciones de lujo, villas millonarias y compradores extranjeros que influyen en cada cifra del mercado.

Mar Díez.

Mientras tanto, los residentes que trabajan aquí se enfrentan a la incertidumbre, la falta de vivienda asequible y, muchas veces, a la imposibilidad de independizarse. Las políticas públicas, aunque presentes, parecen gestos aislados frente a un problema estructural que se repite cada día.

La belleza del lugar contrasta con la dureza de la vida cotidiana. La Costa del Sol sigue vendiéndose como un paraíso donde vivir bien. Y quizá lo sea. Pero cada vez lo es para menos gente.

El mar sigue ahí. Azul. Brillante. Perfecto. Lo difícil, cada vez más, es dormir cerca de él.

María García Esteban es estudiante de la facultad de Periodismo en la Universidad de Málaga y participa en la sección La cantera periodística de la UMA a través de la cual EL ESPAÑOL de Málaga da su primera oportunidad a los jóvenes talentos.