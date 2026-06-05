Víctor Almirall, escritor y empresario: “El éxito consiste en mirarte al espejo y encontrar a alguien que te gusta”

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor Almirall publica 'Avanzar para ganar', un libro basado en su experiencia personal y profesional, usando la metáfora del coche para explicar el éxito y la vida. La obra surge tras un viaje introspectivo al lugar del accidente de Los Andes, donde habló con uno de los supervivientes y encontró inspiración para compartir sus aprendizajes. Almirall sostiene que el éxito consiste en gustarse a uno mismo y avanzar en la vida con propósito, valores y energía, más allá de logros materiales o profesionales. El libro recoge patrones y pautas que, según el autor, funcionan para alcanzar una vida plena y pueden ser aplicados tanto por empresarios como por personas comunes.

En febrero de 2025, Víctor Almirall (Barcelona, 1967) realizó un viaje que cambió su vida. En realidad, fue una aventura de introspección.

Se trasladó al escenario del accidente de Los Andes en 1972, donde fallecieron 29 personas a bordo de un avión procedente de Montevideo con destino a Santiago. De los 16 supervivientes, Almirall habló con uno. Solo le formuló una pregunta: qué sucedió ahí arriba. La respuesta está en el libro.

Avanzar para ganar es el resultado de más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial que solo puede escribir un hombre que, a sus 59 años, siente que su vida es plena.

Se siente feliz porque ha hecho, literalmente, lo que le ha dado la gana. Fundador del grupo Vialdy junto a su esposa y director de Ventas en EAE Business School en Grupo Planeta, el autor barcelonés dibuja una metáfora sencilla: la vida es un coche y sus componentes tienen mucho que ver con la vida.

Antes de su presentación en Málaga, hablamos con Víctor Almirall para repasar su trayectoria, las claves del éxito de un hombre que estuvo cerca de convertirse en futbolista profesional y cómo los valores que ha aprendido, el viaje al infierno blanco y su propia vida moldean la metáfora del coche que ilustra su obra.

-¿Por qué ha tardado tanto en publicar este libro?

-Me rondaba la cabeza hacer y recoger mis ideas. Quería hacer algo a nivel empresarial, fruto de mis aprendizajes, algo más técnico, orientado al marketing, las ventas… Pero hay una historia que fue un catalizador, la de la tragedia de Los Andes. Me impactó mucho de niño y durante mi vida, ha ido en paralelo. Cuando alguien tiene una vida más o menos plena, te das cuenta de que somos unos privilegiados, afortunados, que tienes una familia estable, una posición buena… Siento la necesidad de compartir.

-Suerte…

-La suerte se busca también. La gente se arrepiente de no haber vivido la vida que realmente deseaban y no la que otros les han marcado: no haber expresado sentimientos, no haber trabajado tanto... Esto lo recoge una autora australiana, que recordé ahí arriba, Bronnie Ware, y pensé que no me arrepentía de nada, quizá, a lo mejor, el momento de compartir. Junto a una conversación que tuve con uno de los sobrevivientes de Los Andes, Roberto Canessa, decidí ponerme.

-Estuvo en el lugar exacto donde todo sucedió…

-Fue en febrero de 2025. Ya llevaba muchos años con ganas de compartir y aquí lo que hice fue a nivel más personal. Luego durante un año he intentado poner en orden las ideas, reflejarlas y es muy difícil. Realmente es muy difícil.

-¿Qué sensación tuvo cuando vio a Roberto?

-Fue un privilegio. La forma en la que lo conocí y la conversación que tuvimos fue lo suficientemente impactante para mí como para activarme y ponerme. Por eso digo que es un catalizador, porque las ideas estaban, pero faltaba ponerme.

Acabé la conversación, llegué al hotel, cogí el móvil y grabé todo para que no se me olvidara nada porque de alguna forma hablé con él de muchas cosas. Solamente le hice una pregunta de lo que sucedió ahí arriba. Una pregunta y una respuesta.

Muchas veces, cuando se habla de esta historia, se trata el tema de que si se comieron unos a otros, cuando la realidad está en que lo que verdaderamente es importante es lo que han contribuido al bienestar de los demás y a ayudar a personas a superarse.

Almirall en un momento de la presentación de su libro en Málaga. Samuel Baeza

-¿El libro es una biografía, un ensayo, un libro de relatos...?

-El libro es un conjunto de ideas. Parto de la base de que a mí me ha ido bien y lo que he hecho ha sido compartirlo y, viendo lo que a otros le funcionan, lo escribo. Me siento bien haciéndolo. Es esa necesidad de compartir.

Hay una serie de patrones de éxito en la gente. Cuando una persona está satisfecha consigo misma, cuando se mira a un espejo y lo que le devuelve es algo que le gusta, ahí no hay escapatoria. Casualmente, hay una serie de patrones que se cumplen que yo, en muchos casos, he copiado y he comprobado que funcionan. Lo que hago es recogerlo con una metáfora muy gráfica, donde ordeno un poco las ideas y lo que doy son pautas para que lo que a mí me ha funcionado, los demás puedan aprovecharlo.

Cualquier persona tiene un plan en su vida. Las necesidades son las básicas y luego finalmente sentirte bien contigo mismo, es un poco a lo que se aspira. Están los superhombres, que son muy buenos, y está la gente normal, y yo me considero gente normal aprendiendo cosas que he aplicado. Me ha hecho tener mucha energía para avanzar como los que mejor lo hacen. Lo importante en la vida es avanzar. Si tú avanzas, siempre estás ganando. Si tú estás en movimiento y hacia adelante, siempre ganas.

Para que un coche funcione, ¿qué le hace falta? Una serie de piezas. ¿Cuánta gente pasa por la vida sin saber hacia dónde va o qué es lo que quiere hacer con su vida? Muchísima. Cuando tienes un propósito, algo que tira de ti y hay un porqué y un para qué, tienes más energía. Es otro plus de energía. Cuando además le metes combustible al coche, camina. Un coche tiene ruedas, delanteras y traseras, que te estabilizan en la carretera. Ahí entran los valores profundos y aspectos como pueden ser la lealtad, la generosidad… Todo eso lo desarrollo en el libro y lo demuestro con ejemplos reales de cómo la probabilidad de que te vaya bien está por encima de la media.

-¿No es necesario a veces no saber el rumbo?

-Es que si lo que quiero para mí en mi vida es viajar, tengo que preguntarme qué necesito. Para empezar, dinero. Tendré que hacer algo para generar recursos que me permitan viajar. Otros querrán posición social o posición profesional, otros querrán cualquier cosa, pero la realidad es que al final lo que se necesita es avanzar.

-Dentro de la metáfora del coche, ¿estamos superando nuestros límites de velocidad por la forma en la que vamos en la vida?

-Habría que analizar por qué. Dentro de las personas muy, muy exitosas hay una gran estabilidad familiar, por ejemplo, gran conciencia de valores, generosidad profunda, honestidad…El éxito para mí no es el dinero que tengas, es que tú te veas al espejo y te gustes y tengas proyectos. Yo he conocido gente de altísimo nivel empresarial y son gente de unos recursos brutales y gente que trabaja en una cafetería. De los dos aprendo.

-¿Los de la cafetería se conforman más fácilmente?

-Una persona que viene de Sudamérica, con el conocimiento que tiene y con toda la dignidad del mundo, quiere mandar dinero a su familia. Esa persona ha tenido unos objetivos en su vida, que es cruzar el mundo para ir a buscar una actividad, está trabajando para aportar a su familia. Cuando uno trabaja con objetivos, trabaja con propósito, trabaja por un porqué y tiene una cosa muy importante: el amor por las cosas.

Me puedo enamorar del trabajo, de mi equipo de trabajo, de mis compañeros, de mis clientes y me puedo enamorar de mí mismo, trabajar el amor propio, respetarme, gustarme y hacerlo por mí.

-Hablando de energía, le ha llevado un año escribir esto…

-Las ideas estaban. Lo que es difícil es ordenar lo que quieres expresar. A mí me ha costado muchísimo poder poner orden en las ideas, encontrar esa metáfora porque en el fondo cuando escribes algo, quieres hacerlo bien, o intentas hacerlo bien y yo no soy escritor; pero si lo haces con ilusión y con ganas, te salen.

-Trabaja en Planeta, ¿cree que los autores autopublicados están en un segundo plano? ¿Se prima lo comercial o la calidad?

-Está claro que hay gente que tiene talento. Cuando escribes, tienes que hacerlo por ti, pero también empatizar y pensar que alguien te está leyendo e intentar entender cómo se va a sentir la persona. Si escribes y no intentas que tu manuscrito se lea o no aporreas 20.000 puertas para hacerlo llegar, el éxito no lo vas a conseguir. No hay ningún trabajo que no te requiera un esfuerzo y una perseverancia.

¿Cuántos futbolistas hay? En primera división, 400. ¿Cuánta gente practica fútbol en España? 1 millón de personas. Llegan los mejores, pues en el mundo editorial pasa un poco lo mismo.

-Pero también hay libros publicados por influencers con calidad cuestionable…

-Tiene sentido, si tiene equis seguidores o equis público que es fiel a él, me parece un ejercicio mucho más completo. Y si hay alguien que lo compra, pues perfecto. Una de las principales causas por las que la gente no avanza es porque se queja de las cosas.

Admiro a una persona que ha vendido libros y le va muy bien, sin pensar si hay o no negocio detrás. Podrá no gustarme a mí, podré no tener los mismos gustos, pero la realidad está en que tenemos que dejar que los demás hagan su camino.

-¿Ha sido más fácil publicar el libro porque trabaja en Planeta?

-En Planeta somos muchísimos empleados y muchísimos canales diferentes y no conozco a la gente de la división editorial de Planeta. Aquí privilegios no hay porque es imposible. Es una cuestión de la editorial. Estamos en un momento en el que se ha aumentado el nivel de lectura en ficción y está cogiendo muchísimo desarrollo lo audiovisual y las conferencias. Una de las razones para escribir este libro es que sirve de apoyo para sentirse bien y ganar confianza al enfrentarse a una audiencia.