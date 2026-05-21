Representantes del Círculo Empresarial y otros directivos en la reunión celebrada este jueves.

Las claves

Las claves Generado con IA El Círculo Empresarial de Málaga premiará a Utamed, Trops, Sando y Tour10 en su Gala Benéfica anual el 19 de junio. La recaudación del evento se destinará íntegramente a la Fundación Hogar Abierto, que apoya a menores en situación de vulnerabilidad. Francisco Ávila (Utamed) recibirá el premio a la Innovación, José Luis Sánchez Domínguez (Sando) por su Trayectoria Empresarial, Francisco Serón (Tour10) por Crecimiento Empresarial y Trops como Empresa Líder en su sector. El 29 de mayo, el Círculo Empresarial celebrará un encuentro con Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

El Círculo Empresarial de Málaga ha anunciado este jueves que premiará a Utamed, Trops, Sando y Tour10 en su Gala Benéfica anual que celebrará el próximo 19 de junio.

La entidad ha indicado que toda la recaudación de este evento irá a parar a la Fundación Hogar Abierto, dedicada a la protección de la infancia y al acompañamiento de menores en situación de vulnerabilidad a través de programas de acogimiento familiar.

El presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Jiménez, ha subrayado que esta gala representa “la mejor expresión del compromiso social del empresariado malagueño”, al combinar “solidaridad, reconocimiento al talento y apuesta por un modelo de liderazgo basado en la responsabilidad y la excelencia”.

En los premios, el de Innovación será para Francisco Ávila, en su condición de CEO y fundador de UTAMED. Se subraya su valía como proyecto innovador en el ámbito educativo, así como a la contribución del mismo a la transformación y modernización del sector.

El reconocimiento a la Trayectoria Empresarial será para José Luis Sánchez Domínguez, fundador de SANDO. El Círculo quiere reconocer su papel clave en el empresariado de la provincia y en la construcción.

El galardón al Crecimiento Empresarial distinguirá a Francisco Serón, CEO y fundador de la compañía Tour10, en reconocimiento a su posicionamiento como la mayor plataforma de distribución turística independiente en Andalucía.

El premio a la Empresa Líder en su sector será para Trops, que estará representada por su presidente, David Sarmiento.

Por otra parte, el Círculo Empresarial, que agrupa a 160 empresarios, altos directivos y profesionales de distintos sectores, celebrará el próximo 29 de mayo un encuentro con Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.