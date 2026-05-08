La empresa Gaiarooms anuncia su primer "hotel digital" en Málaga para finales de año

Las claves

Las claves Generado con IA Gaiarooms abrirá su primer hotel digital en Málaga a finales de año, con 16 apartamentos turísticos y azotea con piscina. El hotel automatizará procesos como el check-in online, la gestión de accesos, la atención al cliente y la fijación de precios. El modelo de Gaiarooms permite a propietarios e inversores unirse a su red mediante contratos de alquiler fijo, variable o acuerdos de gestión. La empresa destaca la flexibilidad de su modelo y planea expandirse a otras provincias andaluzas tras su estreno en Málaga.

El sector hotelero ha evolucionado siempre al son de la tecnología. De las llaves en cada habitación a las tarjetas, de las reservas presenciales o por teléfono a las realizadas online y así un largo etcétera.

En el mercado están entrando los hoteles digitales, es decir, aquellos en los que la mayoría de los procesos están automatizados. La empresa Gaiarooms está especializada en este tipo de establecimientos y ha anunciado que abrirá el primero en Málaga.

En estos momentos están reformando un edificio con 16 apartamentos turísticos y azotea con piscina en el centro de la capital malagueña. Su objetivo es tenerlo operativo para finales de año.

El hotel, según detallan, se automatiza el check-in online, la gestión de accesos, la atención al cliente y la fijación de los precios. "Este enfoque permite una gestión más eficiente y flexible, alineada con un perfil de turista cada vez más digital y exigente", aseguran.

Enrique Domínguez es el fundador y CEO de Gaiarooms y afirma que han apostado por esta ciudad porque "Málaga es una ciudad con una gran proyección y un ecosistema turístico muy dinámico".

"Nuestra llegada responde al interés por aportar un modelo que ayude a mejorar la eficiencia operativa de los alojamientos y que ofrezca nuevas alternativas a propietarios e inversores locales", añade.

Desde la empresa señalan que su modelo ofrece a propietarios e inversores inmobiliarios la posibilidad de incorporar sus activos a su red mediante diferentes fórmulas, que incluyen contratos de alquiler fijo, variable y acuerdos de gestión.

"Esta flexibilidad permite adaptar cada proyecto y mejorar su rentabilidad mediante el uso de precios dinámicos, revenue management y una optimización avanzada de los canales de venta", indican.

Empiezan en Málaga capital y subrayan que ya están mirando otros posibles proyectos en otras provincias andaluzas.