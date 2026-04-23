Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar: "Hemos cerrado uno de los mejores años de nuestra historia"

El Consejo Rector de Cajamar en la asamblea general celebrada este jueves.

Las claves

Las claves Generado con IA Cajamar cerró 2025 con uno de los mejores resultados de su historia, obteniendo un beneficio neto de 324 millones de euros y un balance de 54.918 millones. La entidad ha mejorado en rentabilidad, solvencia, morosidad y coberturas, aumentando la inversión crediticia un 9,2%, especialmente en el sector agroalimentario, donde ya tiene una cuota nacional del 15,2%. Cajamar contribuyó al PIB nacional con 13.381 millones de euros y generó 196.633 empleos, manteniendo fuerte presencia en áreas rurales, con el 44,3% de sus oficinas en municipios de menos de 10.000 habitantes. La entidad abrirá 11 nuevas oficinas y sigue apostando por la investigación, destacando el 50 aniversario de su estación experimental ‘Las Palmerillas’, referente en innovación agroalimentaria.

Cajamar Caja Rural ha cerrado "uno de los mejores años de su historia". Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la entidad andaluza, Eduardo Baamonde, en la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada en Almería.

“No sólo hemos vuelto a batir nuestro récord en los resultados, sino que hemos mejorado en rentabilidad, solvencia, morosidad y coberturas”, ha añadido.

Los datos así lo avalan. El año pasado aumentó la inversión crediticia en un 9,2 %, especialmente en el sector agroalimentario. En este sentido, ya tienen una cuota de mercado nacional del 15,2% en este ámbito.

El director general de Cajamar, Sergio Pérez, desgranó que la entidad cerró el 2025 con un resultado neto de 324 millones de euros mientras que el balance alcanzó los 54.918 millones, con incrementos interanuales del 18,8%.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar.

“Estos logros, fruto de una estrategia focalizada en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, reflejan nuestra capacidad de adaptación ante escenarios globales complejos y refuerzan nuestra posición en el sistema financiero español”, ha afirmado Pérez.

Baamonde justifica ese optimismo en el hecho de que "se tomaron las decisiones adecuadas, diversificando negocio y ampliando horizonte. Todo ello, sin perder nuestra identidad ni nuestro propósito. Demostrando que se puede crecer sin dejar de ser lo que somos: una cooperativa de crédito al servicio del desarrollo económico y social de nuestros socios y clientes”.

“Muestra de ello es nuestra aportación al PIB nacional, que ha sido de 13.381 millones de euros y de 196.633 empleos”, ha recalcado el presidente de la caja rural.

Sergio Pérez, director general de Cajamar.

Otro aspecto importante destacado por Baamonde es la cohesión social. “El 44,3 % de nuestras oficinas están en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y un tercio de ellas en localidades de menos de 5.000”, ha subrayado.

Cajamar va a seguir creciendo. El presidente de la entidad ha indicado que van a abrir 11 oficinas más en municipios como A Coruña, Barcelona, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Vigo (Pontevedra), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Zaragoza. Cajamar es la primera cooperativa de crédito con presencia física en todas las provincias españolas y ciudades autónomas

Investigación

Por otra parte, el presidente de Cajamar ha puesto en valor que, “gracias a la evolución de nuestros resultados, seguimos reforzando nuestro Fondo de Educación y Promoción e impulsando la generación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario”.

El año pasado celebraron el 50 aniversario de la estación experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, un centro pionero donde realizan todo tipo de investigaciones para ayudar al sector hortofrutícola y que en 2025 fue visitado por la reina doña Letizia.