Una empleada de Más Social en la limpieza de una oficina en Málaga.

Esta empresa malagueña de limpieza profesional, reconocida como Centro Especial de Empleo, conecta salud, sostenibilidad e inclusión laboral para cuidar de comunidades, oficinas y espacios de trabajo en toda la provincia.

Las claves nuevo Generado con IA Más Social es una empresa referente en limpieza profesional en Málaga, especializada en entornos de alta exigencia como comunidades, oficinas y sector agroalimentario. Aplica protocolos estrictos de higiene y emplea productos biodegradables, priorizando la salud de los usuarios y el respeto al medioambiente. Ofrece servicios a medida como limpieza de portales, zonas comunes, oficinas, parkings y conserjería, coordinados con administradores y responsables de recursos humanos. La plantilla de Más Social está compuesta mayoritariamente por personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el impacto social positivo en la provincia.

En el Día Mundial de la Salud, la limpieza profesional se convierte en una aliada clave para prevenir enfermedades en portales, ascensores, zonas comunes y oficinas, espacios por los que cientos de personas transitan a diario.

Más Social, una destacada empresa de limpieza en Málaga, se ha consolidado como un referente en la creación de entornos limpios, seguros y sostenibles, aplicando protocolos de higiene rigurosos y productos respetuosos con el medioambiente.

Su trabajo va más allá de lo estético: cada intervención está pensada para reducir riesgos, cuidar la salud de los usuarios y garantizar que las comunidades y lugares de trabajo sean espacios donde vivir y trabajar con mayor tranquilidad.

Limpieza técnica y desinfección: el compromiso de Más Social con la salud

La salud empieza en los espacios que compartimos a diario: portales, zonas comunes, oficinas, centros educativos o instalaciones agroalimentarias. Más Social lo ha convertido en su propósito, ofreciendo una limpieza profesional que va mucho más allá de la apariencia y se centra en reducir riesgos, prevenir enfermedades y crear entornos realmente seguros.

Con sede en Málaga y más de una década de trayectoria, Más Social está especializada en servicios de limpieza en entornos de alta exigencia, como empresas, mantenimiento de comunidades en Málaga y espacios vinculados al sector agroalimentario, donde el cumplimiento de los estándares de sanidad y desinfección es crítico.

Sus equipos reciben formación específica y aplican protocolos de limpieza técnica y desinfección que se adaptan a cada tipo de instalación, garantizando superficies higienizadas y un uso responsable de los recursos.

A este enfoque se suma el uso prioritario de productos biodegradables y soluciones respetuosas con el medioambiente, minimizando la presencia de residuos químicos tóxicos en los espacios donde convivimos y trabajamos.

Esta apuesta permite cuidar de la salud de las personas al tiempo que se protege el entorno, un equilibrio cada vez más valorado por comunidades de propietarios y empresas que quieren avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles.

Una empleada de Más Social en una comunidad de vecinos.

Entornos saludables en comunidades de propietarios y oficinas malagueñas

La calidad del aire interior, la acumulación de polvo en textiles o la presencia de alérgenos en zonas de paso tienen un impacto directo en el bienestar diario. Un plan de limpieza profesional y constante, como el que diseña Más Social para cada cliente, ayuda a reducir alérgenos y contaminantes en portales, escaleras, rellanos, ascensores o zonas comunes, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

En oficinas y despachos, un entorno limpio y ordenado se asocia con menos incidencias respiratorias, menor absentismo y una mejor concentración de los equipos.

Más Social presta servicio en toda la provincia de Málaga, con especial foco en comunidades de propietarios y edificios de oficinas que requieren una atención diaria o periódica, adaptada a horarios y necesidades concretas.

La empresa trabaja con administradores de fincas, gestores de inmuebles y responsables de recursos humanos para coordinar intervenciones discretas y eficaces que eviten interferir en el día a día de vecinos y trabajadores.

La compañía también colabora con organizaciones profesionales, como el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, para acercar servicios especializados –por ejemplo, la limpieza de calima en fachadas y zonas exteriores– a comunidades que buscan un plus de cuidado y mantenimiento integral.

De este modo, Más Social se consolida como socio de confianza para quienes desean que sus edificios sean espacios saludables, accesibles y bien conservados durante todo el año.

Servicios especializados de limpieza en la provincia de Málaga

Más Social es una empresa multiservicios de limpieza y mantenimiento que diseña soluciones a medida para empresas y comunidades de toda la provincia. Entre sus principales servicios destacan:

Limpieza y mantenimiento integral de comunidades: cuidado de portales, escaleras, rellanos, zonas comunes, patios, trasteros, cuartos de contadores o garajes, con una planificación adaptada a cada edificio.

Limpieza de oficinas y despachos: intervenciones flexibles, incluso en horario no laboral, que incluyen suelos, cristales, mobiliario, baños y zonas de uso compartido, con disponibilidad 24 horas cuando la actividad lo requiere.

Limpieza y mantenimiento de parkings y garajes: eliminación de polvo, suciedad y residuos en espacios subterráneos y de alto tránsito, esenciales para la seguridad y la salud de los usuarios.

Servicios de conserjería y auxiliares: apoyo diario a comunidades, colegios y edificios públicos, sumando control de accesos, atención a visitas y pequeñas tareas de mantenimiento que mejoran la experiencia de los usuarios.

Todos estos servicios se coordinan con presupuestos personalizados, respuesta ágil –con plazos de hasta 24–48 horas para propuestas– y un trato cercano, tanto con clientes como con trabajadores.

La compañía se adapta a cada casuística, desde pequeñas comunidades de vecinos hasta grandes edificios corporativos, con el objetivo de ofrecer un resultado homogéneo: espacios más limpios, seguros y saludables.

Calidad certificada y compromiso: el modelo de limpieza que cuida de Málaga

La apuesta de Más Social por la profesionalización se respalda con certificaciones de gestión, medioambiente y seguridad que acreditan sus procesos y su mejora continua.

La empresa trabaja bajo estándares de calidad como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, además de avanzar en la reducción de su huella de carbono, integrando criterios ambientales en la planificación de servicios, rutas y consumos. Estos sellos refuerzan la confianza de comunidades, negocios y entidades que buscan proveedores alineados con sus propios compromisos ESG.

Pero el rasgo diferencial de Más Social es su condición de Centro Especial de Empleo acreditado por la Junta de Andalucía desde 2010, con una plantilla compuesta mayoritariamente por personas con discapacidad.

La compañía supera el mínimo legal del 70% y alcanza un porcentaje cercano al 88% de profesionales con algún tipo de discapacidad física, sensorial o psíquica, demostrando que la excelencia en el servicio es plenamente compatible con la inclusión laboral.

Para conseguirlo, Más Social realiza un exhaustivo proceso de selección, formación y acompañamiento social, asegurando que las capacidades de cada trabajador se ajustan a las tareas que realiza en limpieza, mantenimiento o conserjería.

La empresa impulsa planes de integración, igualdad y conciliación, y ofrece apoyo específico a su plantilla a través de profesionales del Trabajo Social, de modo que cada servicio prestado no solo mejora la salud de los espacios, sino que también genera un impacto positivo en la sociedad malagueña.

Quienes apuestan por Más Social para la limpieza y el mantenimiento de sus comunidades, oficinas o instalaciones, no solo garantizan entornos más limpios y saludables, sino que contribuyen a un modelo económico más inclusivo.

Para solicitar información o presupuesto, la empresa atiende en el 952 178 447, en la dirección de su sede en Calle Alessandro Volta, 7 (Málaga) y a través del correo info@mas-social.es.