Representantes de más de 1.200 empresarias malagueñas sellan en Torremolinos una alianza por la competitividad

Torremolinos ha acogido este jueves el II Foro Provincial de Mujeres Empresarias de Pequeños Municipios, con más de 1.200 empresarias y profesionales de la provincia representadas en esta cita. ​

El encuentro, celebrado en el MedPlaya Hotel Pez Espada, ha sido organizado por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) junto al Área de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga.​

Durante la jornada, las representantes de los distintos colectivos han suscrito una carta de compromiso para trabajar de forma conjunta en el refuerzo de la competitividad de las empresarias a las que representan.​

El documento recoge un marco de cooperación que incluye el intercambio de información, la puesta en común de experiencias y la coordinación de sus respectivos calendarios de actividades y eventos.​

La iniciativa parte de Amupema y está liderada por su presidenta, Rocío García, quien ha subrayado el objetivo de fortalecer la red de mujeres empresarias en todo el territorio provincial.​

“Hoy queremos con esta carta de compromiso materializar que juntas somos más fuertes. Somos más de 1.200 empresarias de todos los sectores y de todos los puntos de la provincia: estamos en el mismo barco”, ha indicado García. ​

“Compartiremos información, experiencias para hacernos más grandes, ganando así representatividad, visibilidad, mejorando nuestra competitividad y erigiéndonos como interlocutoras ante cualquier administración o colectivo”, ha añadido la presidenta de Amupema.​

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, Mariola Vergara, ha aludido a los “suelos pegajosos” que frenan el desarrollo profesional de las mujeres y ha defendido el respaldo institucional a espacios como este foro.​

Vergara ha remarcado que estas iniciativas “sirven de altavoz para las pequeñas empresarias de las zonas rurales”, un colectivo que, ha recordado, afronta aún más obstáculos para consolidar sus proyectos empresariales.​

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, presente en el acto, ha agradecido que el municipio haya sido elegido nuevamente como sede del foro.​ “Sois el pulmón real del emprendimiento en Málaga”, ha subrayado Del Cid durante su intervención, destacando el impacto económico y social de estos proyectos en la provincia.​