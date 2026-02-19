Ya es oficial: 54 millones de euros en ayudas para agricultores y ganaderos andaluces en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha aprobado ayudas por 54 millones de euros para agricultores y ganaderos en 2026, dentro del Plan Estratégico de la PAC. Las subvenciones incluyen 40 millones de euros para compromisos medioambientales y climáticos, especialmente en ganadería extensiva y arroz, entre 2026 y 2028. Se destinan 14 millones de euros a fincas en zonas con limitaciones naturales, incluyendo áreas de montaña, terrenos pedregosos, áridos o con pendientes. Las ayudas también contemplan 15 millones de euros para la protección de la avifauna y casi 664.000 euros para explotaciones en espacios protegidos con limitaciones específicas.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha aprobado tres convocatorias de ayudas para la revitalización de zonas rurales "con dificultades estructurales". En total, se trata de subvenciones por valor de 54 millones de euros.

Estas ayudas inciden en la "resiliencia y competitividad" del sector agrario andaluz, promoviendo su sostenibilidad.

Los agricultores y ganaderos andaluces pueden solicitar estas subvenciones a través de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC), ya que están incluidas en el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) para el periodo 2023-2027.

Por un lado, se contemplan incentivos asociados a compromisos medioambientales y climáticos (ayudas agroambientales) para ganadería extensiva y arroz, dotados con 40 millones de euros para el periodo 2026-2028.

Asimismo, se incluyen ayudas para fincas ubicadas en zonas con limitaciones naturales, con un presupuesto de 14 millones de euros para 2026.

En el caso de las ayudas agroambientales, los beneficiarios deben comprometerse a cumplir los requisitos establecidos por las bases reguladoras durante al menos tres años, entre 2026 y 2028. En este marco, los ganaderos andaluces pueden acceder a ayudas dotadas con 25 millones de euros vinculadas al fomento y la gestión sostenible de pastos.

Para ello, deben disponer de al menos 15 hectáreas destinadas al pastoreo extensivo de ganado bovino, ovino y caprino, entre otras condiciones.

Por su parte, las subvenciones para la protección de la avifauna cuentan con una dotación de 15 millones de euros y pueden solicitarlas los titulares de explotaciones agrícolas de al menos una hectárea.

En cuanto a las ayudas dirigidas a explotaciones agrarias en zonas con limitaciones naturales, se destinan 9,5 millones de euros a fincas ubicadas en áreas de montaña.

Además, se reservan 3,8 millones de euros para explotaciones situadas en extensiones pedregosas, áridas o en pendiente, consideradas como zonas con limitaciones naturales significativas.

Asimismo, los titulares de explotaciones en espacios protegidos con limitaciones específicas pueden optar a subvenciones por un total de casi 664.000 euros.

Las bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) detallan los términos municipales asociados a cada tipo de ayuda.