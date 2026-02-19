BIC Euronova, elegido mejor hub de emprendimiento de España por el ‘Financial Times'

Las claves nuevo Generado con IA BIC Euronova ha sido elegido como el mejor hub de emprendimiento de España según el Financial Times y ocupa el puesto 18 entre 180 espacios europeos analizados. El centro, con 34 años de trayectoria en Málaga, mejora su posición respecto al año anterior y consolida su papel en el ecosistema de startups e innovación. Financial Times destaca a BIC Euronova como noveno hub europeo en mentoring empresarial y undécimo en calidad de oficinas y espacios de trabajo. La clasificación se basa en criterios como empresas apoyadas, generación de empleo, acceso a financiación e impacto en el entorno, y ha contado con la opinión de expertos e inversores.

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, ha alcanzado la primera posición en España en la nueva clasificación de hubs de emprendimiento e innovación publicada por el Financial Times. Además, figura en el puesto 18 entre los 180 espacios europeos analizados.​

El centro afianza así, por segundo ejercicio consecutivo, su presencia en este ranking continental, en el que mejora sus resultados respecto al año anterior. Pasa del segundo al primer lugar a nivel nacional y escala del vigésimo segundo al décimo octavo puesto en el conjunto de Europa.​

El listado, difundido este jueves, reconoce el papel de BIC Euronova en la dinamización del ecosistema de startups y empresas innovadoras desde Málaga.

El hub, con 34 años de trayectoria, se ha consolidado como espacio de referencia para emprendedores, pymes y compañías tecnológicas que desarrollan nuevos proyectos.​

Financial Times también sitúa a BIC Euronova como noveno mejor hub europeo en servicios de mentoring empresarial y undécimo en cuanto a calidad de oficinas y espacios de trabajo. ​

La clasificación se basa en una evaluación de los principales hubs de unos 40 países, atendiendo a variables como el número de empresas apoyadas, la generación de empleo, el acceso a financiación, el impacto en el entorno y la proyección internacional. También se analiza el grado de consolidación de las compañías vinculadas.​

“Este reconocimiento constituye una muestra de la dedicación continua de nuestro equipo, así como del talento y la capacidad de nuestra comunidad de emprendedores y empresas innovadoras”, asegura el director general de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas.​

El ranking ha sido elaborado por Financial Times en colaboración con la firma de análisis de datos Statista. Para su confección se ha encuestado a emprendedores vinculados a los distintos hubs y a un comité de expertos integrado por inversores y fundadores de éxito, además de revisar el rendimiento y crecimiento de las startups apoyadas.