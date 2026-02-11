Antequera celebra las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores

Las claves nuevo Generado con IA Antequera ha acogido las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores, impulsadas por la Diputación de Málaga para fomentar oportunidades de negocio entre la juventud. El evento reunió a más de un centenar de estudiantes de los centros ITEC y ALUA, junto a profesionales e instituciones del ámbito económico y social. Las jornadas se centraron en formación, inspiración y acompañamiento para impulsar iniciativas empresariales y fortalecer el tejido productivo local. Destacaron las intervenciones de empresarios como Carlos Rico y expertos como Ángel Santos, que abordaron la importancia del apoyo al emprendimiento y las oportunidades tecnológicas.

Antequera ha albergado las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores, una cita organizada con el impulso principal de la Diputación Provincial de Málaga para generar nuevas oportunidades de negocio entre la juventud de la provincia.​

El encuentro, que tuvo que reubicarse y cambiar de fecha por el reciente temporal, ha reunido a alumnado de los centros ITEC y ALUA, con más de un centenar de estudiantes, así como a profesionales e instituciones del ámbito económico y social.​

La programación se ha centrado en la formación, la inspiración y el acompañamiento como herramientas para impulsar iniciativas empresariales sin abandonar el entorno local, con el objetivo de fijar población y fortalecer el tejido productivo en municipios como Antequera.​

Entre las intervenciones, Carlos Rico, de La Comanda, ha relatado su experiencia empresarial nacida en la ciudad y proyectada a otros mercados, mientras que Ángel Santos, de Unión UATAE Andalucía, ha incidido en la necesidad de apoyo y asesoramiento a quienes deciden emprender.​

También tomó la palabra Jesús Kitoli, que abordó el relevo generacional y el emprendimiento en el sector retail, y la escuela Code Space, que puso el foco en las oportunidades del ámbito informático y en la comprensión de la programación básica como puerta de entrada al emprendimiento tecnológico.​

El cierre del programa será este viernes 13 de febrero en el Teatro Manuel España de Mijas.​