Ya es oficial: si tienes hijos a cargo, el Ingreso Mínimo Vital se incrementa hasta 100 euros por cada descendiente

Usuarias de Cáritas que han solicitado la prestación del Ingreso Mínimo Vital ICAL

El Ejecutivo ha dado luz verde a una actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 11,4% para este ejercicio, un incremento alineado con el aplicado a las pensiones no contributivas. En paralelo, el complemento destinado a la infancia continuará vigente en 2026, manteniendo las cuantías adicionales asignadas por cada menor a cargo.

Tras la revalorización, una persona beneficiaria individual percibe una renta garantizada cercana a los 734 euros mensuales, mientras que una unidad familiar monoparental formada por un adulto y cuatro o más hijos puede alcanzar hasta 1.776,08 euros al mes.

La prestación está dirigida a hogares que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, evaluada a partir de los ingresos, el patrimonio y determinados activos de todos los integrantes de la unidad de convivencia.

El importe final de la ayuda se determina calculando la diferencia entre la renta mínima garantizada por la normativa y los recursos económicos reales del hogar, siempre que el resultado supere los 10 euros mensuales.

Entre las condiciones de acceso se mantiene la obligación de acreditar residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el último año, con excepciones previstas para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata o de violencia de género. Además, la unidad de convivencia debe estar constituida desde hace un mínimo de seis meses.

Por su parte, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) se consolida en 2026 como un apoyo económico mensual adicional por cada menor de edad, integrado dentro del sistema del IMV.

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, las cuantías no experimentan cambios respecto al ejercicio anterior y se distribuyen en tres tramos en función de la edad del menor.

Menores de 3 años: 115 euros al mes.​

Mayores de 3 y menores de 6 años: 80,50 euros al mes.​

Mayores de 6 y menores de 18 años: 57,50 euros al mes.​

Estas cantidades se suman al IMV, pero también pueden llegar a familias de rentas bajas que no son perceptoras de la prestación principal, siempre que cumplan los límites de ingresos y patrimonio fijados para la infancia.​

Las cifras oficiales apuntan a que el IMV, reforzado con el complemento infantil, alcanza ya a unos 800.000 hogares en los que viven alrededor de 2,4 millones de personas.​

La solicitud del IMV y del complemento de ayuda para la infancia puede hacerse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (servicio específico del Ingreso Mínimo Vital) o por los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El complemento infantil puede reconocerse de forma conjunta con la solicitud del IMV o, para determinados hogares de rentas bajas, mediante un trámite específico vinculado a los límites de ingresos y patrimonio establecidos para la infancia.