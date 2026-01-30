Ya es oficial: este es el municipio costero de Málaga que construirá 1.200 VPO en distintos barrios

El Ayuntamiento de Estepona trabaja en un ambicioso plan para facilitar el acceso a la vivienda mediante la promoción de alrededor de 1.200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) repartidas en distintas zonas del término municipal. El alcalde, José María García Urbano, ha señalado que el problema de la vivienda es actualmente “la principal preocupación” del equipo de gobierno.

El objetivo es impulsar más viviendas protegidas en los próximos años, combinando suelo municipal ya disponible con nuevos desarrollos urbanísticos que incorporen la reserva obligatoria de vivienda protegida.

Los proyectos están previstos en diferentes barrios de Estepona: Camino de Cortes, Arroyo Vaquero, Guadalobón y Monterroso.

El proyecto que se encuentra más avanzado es el de Camino de Cortes. En 2023, el Ayuntamiento enajenó varias parcelas municipales para la construcción de 110 VPO, adquiridas por la Fundación Vimpyca, una entidad benéfica sin ánimo de lucro especializada en la promoción de vivienda protegida y con varias actuaciones en la provincia de Málaga.

Tras completar los trámites previos, la fundación ha activado los proyectos. La primera parcela, con una superficie de 2.418 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.337 metros cuadrados, permitirá la construcción de 32 viviendas plurifamiliares con garaje, trastero y zonas comunes. La segunda, de 5.882 metros cuadrados y una edificabilidad de 8.116 metros cuadrados, tendrá capacidad para 78 viviendas.

Los anteproyectos ya han sido presentados y en los próximos días se registrará el proyecto básico junto a la solicitud de licencia de obra. Además, el Ayuntamiento tiene en fase de contratación la licitación de nuevas parcelas en esta misma zona para levantar más de 150 VPO adicionales, que se sumarán a las ya previstas.

Otra de las actuaciones destacadas se sitúa en Arroyo Vaquero. El Pleno municipal aprobó inicialmente el pasado mes de noviembre la modificación de un plan parcial que permitirá el desarrollo urbanístico de una parcela de más de 655.000 metros cuadrados.

En este ámbito se prevé la construcción de 683 viviendas de renta libre, acompañadas de 518 VPO, cumpliendo la reserva del 30% de vivienda protegida.

El Consistorio trabaja igualmente en una modificación del planeamiento urbanístico que permitirá obtener suelo para la construcción de unas 300 VPO en la zona de Monterroso.

Por otro lado, en el sector de Guadalobón se está tramitando una innovación del PGOU que posibilitará la obtención de 60.000 metros cuadrados para parques y espacios verdes públicos, así como suelo para promover un total de 199 viviendas de protección oficial.

Viviendas de Protección Oficial en Estepona