El tremendo impulso de Málaga tras el Covid: de estar totalmente hundidos y con miedo a morir a batir récords

Marzo de 2020. Lo recordarán perfectamente porque nos quedará a todos grabado a fuego en la memoria. Tras un mes viendo en la televisión ciudades confinadas y personas con trajes de protección y mascarillas en China, nos tocó a nosotros.

Parecía algo muy lejano, pero nos pilló de lleno. El Gobierno decretó el confinamiento de los ciudadanos mientras los hospitales se saturaban de personas con el Covid, un virus del que la mayoría apenas habíamos oído hablar y que era mortal. Tanto que se han contabilizado de forma oficial casi 122.000 muertos solo en España.

Aeropuertos y estaciones de tren cerradas, hoteles y restaurantes cerrados, colas enormes en los supermercados y escasez de productos, mascarillas a precio de oro en las farmacias... Nuestro mundo de seguridad y ocio se derrumbaba sin saber, además, cuándo terminaría todo. Incluso si sobreviviríamos.

Las vacunas se consiguieron en tiempo récord, pero les llegó tarde a muchas personas que perdieron la vida. La economía estaba totalmente hundida e intentó frenarse el despido masivo a base de expedientes de regulación de empleo temporales.

No se sabía ni cómo ni cuándo íbamos a salir de esa situación. Directivos de líneas aéreas afirmaban, por ejemplo, que no se volvería a la normalidad en años, con lo que eso suponía para una economía como la malagueña que dependía, y sigue haciéndolo, del turismo.

El objetivo de este reportaje no es solo recordar lo mal que lo pasamos ahora que muchos de los temas del día son banales y hay confrontación por casi todo. El objetivo de este reportaje es mostrar cómo Málaga ha conseguido pasar de estar hundida a marcar números récord en muchos parámetros. Algo que se ha logrado con el esfuerzo y el trabajo de todos. Y en solo 5 años.

Hemos comparado datos oficiales de varios parámetros del año 2020, muchos de ellos antes de que saltara la crisis, con los de 2025 para ver cómo nos hemos recuperado. Y son realmente asombrosos.

Trabajo

En materia de empleo, por ejemplo, Málaga tenía 183.720 parados registrados (aquí no se tenía aún contabilizado el efecto pandemia) en marzo de 2020 mientras que la provincia acabó el 2025 con 109.875 desempleados. En el volumen de afiliados a la Seguridad Social hemos pasado en Málaga de 576.561 al inicio de la pandemia a 734.535 en diciembre.

Un camarero sirve a unos clientes en Málaga tras la pandemia con las mascarillas.

Si se analiza la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE el salto es espectacular. En el segundo trimestre de 2020 había 602.000 personas ocupadas (trabajando) frente a los 816.900 del tercer trimestre de 2025. La población activa se ha incrementado en cerca de 200.000 personas.

Empresas

Málaga siempre ha sido muy activa en el sector empresarial. En el Covid las compañías lo pasaron fatal pero, lejos de derrumbarse, se ha incrementado su número.

En marzo de 2020 había 49.866 empresas adscritas a la Seguridad Social en Málaga. En noviembre de 2025, último dato publicado, son 59.889. Hay 10.000 empresas más ahora que justo antes del Covid.

Población

La pandemia puso de moda, por obligación en ese momento, el teletrabajo. Millones de personas en todo el mundo trabajaban desde su casa sin necesidad de ir a la oficina. Y se demostró que el mundo seguía moviéndose, que los empleados eran responsables y que el sistema funcionaba.

Todos empezamos a utilizar Zoom y el resto de plataformas existentes en el mercado. La pandemia también le hizo ver a muchas personas que solo se vive una vez y que, si se puede, es mejor residir en sitios con buena calidad de vida. Y si puede ser en una vivienda amplia, con luz e incluso un pequeño jardín al aire libre mucho mejor. El confinamiento en pisos minúsculos sin apenas luz hizo, lógicamente, mucho daño.

Con un ordenador, una buena conexión a internet y un aeropuerto o estación de tren bien conectados con el resto del mundo -como es el caso de Málaga- se puede vivir en Málaga y teletrabajar para cualquier compañía del planeta. Muchos extranjeros han optado por esa opción y se aprecia en el dato de población.

En 2020 había censados en la provincia de Málaga, según el INE, 1,68 millones de personas. En octubre de 2025 son 1,8 millones y la estimación es superar los 2 millones en pocos años. Y ahí no se contabilizan las miles de personas que residen en la Costa del Sol y no están empadronadas.

Turismo

Con la pandemia no había un turista en Málaga. De hecho hubo grandes problemas para desalojar, casi de la noche a la mañana, a los que estaban hospedados en la Costa del Sol cuando el Gobierno decretó el confinamiento.

Un grupo de turistas observan Málaga desde el mirador de La Alcazaba.

No se sabía cuándo se recuperaría el turismo, pero se ha hecho más rápido de lo que se pensaba y con volúmenes altísimos. El 2025 ha sido récord con 14,65 millones de turistas y un ingreso de 21.811 millones de euros, según los datos de Turismo Costa del Sol.

La estadística anual del aeropuerto de Málaga en 2020, lógicamente, casi se redujo al primer trimestre. Hubo 5,1 millones en todo el año. En 2025 ha habido el máximo histórico con 26,7 millones.

Salario

Los malagueños no hemos salido de pobres respecto a otras provincias españolas pero, al menos, los ingresos han crecido algo en estos cinco años.

En 2020 el salario medio anual bruto en Málaga era de 16.946 euros según los datos oficiales de la Agencia Tributaria. En 2024 -último dato publicado- ha ascendido a 21.479 euros.

Vivienda

Uno de los mayores cambios que se han producido desde 2020, y no precisamente para mejor, ha sido el acceso a la vivienda, que ha pasado a convertirse en la principal preocupación de los españoles.

Si en 2020 comprar o alquilar una vivienda ya suponía un desembolso considerable, ahora se ha convertido en algo prácticamente imposible para la clase media.

Ojo a los datos. Según la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio medio del metro cuadrado en venta en la provincia de Málaga en marzo de 2020 era de 2.215 euros. En diciembre de 2025 está en 4.047 euros. Casi se ha duplicado el coste en apenas cinco años. Por un piso de 100 metros había que pagar 221.500 euros en 2020 y ahora 404.700 euros.

En alquiler igual. En marzo de 2020 pedían 9,6 euros por metro cuadrado (960 euros al mes, que ya era una cantidad más que considerable) y ahora 16,6 euros por metro cuadrado (1.660 euros al mes).