Confirmado por la Junta de Andalucía: las pensiones no contributivas tendrán una ayuda extra de 192 euros

Las personas que perciben pensiones no contributivas en Andalucía contarán este año con un apoyo económico extra por parte de la administración autonómica. El Gobierno andaluz ha confirmado el abono de un complemento en 2026, que se sumará a las cuantías habituales de estas prestaciones para ayudar a los pensionistas con menos recursos a afrontar el aumento del coste de la vida.

Las pensiones no contributivas son una ayuda económica para personas en situación de necesidad que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no han cotizado lo suficiente como para tener derecho a una pensión contributiva ordinaria.

Su finalidad es garantizar unos ingresos mínimos y acceso a asistencia sanitaria y farmacéutica a quienes, por falta de cotización y bajos recursos, quedarían fuera del sistema de pensiones habitual.​

En España hay dos grandes tipos de pensiones no contributivas: las de jubilación, dirigidas a personas de 65 años o más sin recursos suficientes y sin cotización suficiente; y las de invalidez, para personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad igual o superior al 65 % y bajos ingresos.

Para poder cobrarlas, además de la falta de recursos económicos, se exigen requisitos de residencia en el país durante un tiempo mínimo y límites de renta tanto personales como, en muchos casos, de la unidad familiar con la que convive la persona solicitante.

En 2026, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva (jubilación o invalidez) es de 8.803,20 euros al año, es decir, 628,80 euros al mes en 14 pagas.​

La ley fija además una cuantía mínima, que es el 25 % de esa pensión íntegra: 2.200,80 euros anuales, lo que supone 157,20 euros al mes, y nunca se puede cobrar menos de esa cantidad aunque se tengan otros ingresos que reduzcan la pensión.

En Andalucía, las personas beneficiarias de este tipo de pensión recibirán un pago único de 192,04 euros durante el primer trimestre de 2026, que se ingresará en la misma cuenta bancaria en la que la perciben habitualmente.

No será necesario realizar ninguna gestión adicional ni presentar solicitudes, ya que la administración tramitará el abono de oficio cruzando los datos con la Seguridad Social.​

El complemento está dirigido a quienes mantengan la condición de beneficiarios de una pensión no contributiva a 31 de diciembre de 2025 y estén empadronados en algún municipio andaluz.

Desde el Gobierno andaluz se subraya que la ayuda de 192,04 euros supone una subida del 3 % respecto al ejercicio anterior y que se sitúa por encima de la evolución prevista del IPC.