La rentabilidad del sector inmobiliario cae sin freno en Málaga por el fuerte aumento de precios

Comprar un activo inmobiliario en Málaga capital para alquilarlo posteriormente es cada vez menos rentable, aunque sigue dando bastante dinero.

Es algo lógico teniendo en cuenta que el precio de compra no para de subir y así es más difícil echar cuentas sin ahogar al inquilino.

La plataforma Idealista publica de forma trimestral un informe sobre rentabilidad de productos inmobiliarios en todas las capitales de España. El último, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, acaba de salir.

Desde Idealista precisan que dividen el precio de venta ofertado entre el precio de alquiler que solicitan los propietarios en los diferentes mercados de viviendas, locales, garajes y oficinas. El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su vivienda.

En Málaga capital, la rentabilidad bruta a cierre del año 2025 era del 5,2% en vivienda, 6,2% en oficinas, 7,9% en locales comerciales y 5,0% en garajes.

Son rentabilidades nada desdeñables, sobre todo teniendo en cuenta que el bono a 10 años está al 3,3% y que el precio de compra de esa vivienda, oficina, local o garaje está por las nubes. En este sentido, el precio medio del metro cuadrado de una vivienda en Málaga capital estaba en diciembre en 3.643 euros, un 12,4% más que a finales de 2024.

Pero si analizamos la rentabilidad en los últimos años se aprecia claramente que hay una caída en picado. En 2023, por ejemplo, la rentabilidad bruta en una vivienda en Málaga capital era del 5,9% y en 2024 del 5,6%. Ahora está en el 5,2%, siete décimas menos en dos años. Parece poca diferencia pero es dinero. Que se lo digan a los fondos de inversión.

En las oficinas más de lo mismo. Una rentabilidad del 6,6% en 2023, del 6,5% en 2024 y del 6,2% en 2025.

Los locales comerciales son los activos más rentables, pero han perdido casi un punto en dos años, desde el 8,8% en 2023 al 7,9% actual.

Los garajes, por su parte, sí van ligeramente al alza. Del 4,7% de 2023 al 5% de finales de 2025, aunque también son los inmuebles de menor precio.

Si tiene dinero y quiere invertir en activos inmobiliarios en Málaga siempre va a tener patrimonio y, por ahora, rentabilidad. Pero no hay que obviar que la curva es descendente y el dinero miedoso. Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses. Lo que parece claro es que el precio de venta de inmuebles no va a bajar.