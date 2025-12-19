Nuevo hito en el puerto de Málaga: mueve 100.000 coches en solo un año

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Málaga ha superado el movimiento de 100.000 coches en un solo año, marcando un récord histórico para su actividad. El aumento del flujo de vehículos, tanto en modalidad ro-ro como en contenedores, demuestra la capacidad del puerto para adaptarse a la demanda logística del sector automovilístico. Las operaciones se han concentrado principalmente en los muelles 7 y 9 y están vinculadas a rutas marítimas internacionales, consolidando al puerto como un centro clave de importación y exportación. El logro es fruto de la colaboración entre operadoras logísticas, navieras, fabricantes y demás agentes de la cadena logística, lo que refuerza la confianza en las instalaciones del puerto.

El Puerto de Málaga ha alcanzado durante diciembre el movimiento del vehículo número 100.000 en el transcurso del año, marcando un nuevo máximo histórico en su actividad dentro del ámbito del transporte de automóviles.

El incremento continuado del flujo de vehículos, tanto en modalidad ro-ro como en contenedor, evidencia la fortaleza del puerto para adaptarse a la demanda logística del sector de la automoción, ofreciendo operaciones eficientes y una gestión flexible.

Las operaciones realizadas principalmente en los muelles 7 y 9 han concentrado una parte significativa del tráfico, vinculadas a diversas rutas marítimas y mercados internacionales, consolidando la posición del recinto como núcleo estratégico de importación, exportación y tránsito.

Este resultado ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre los distintos agentes implicados en la cadena logística, entre ellos operadores, consignatarios, compañías navieras, transportistas y servicios portuarios, junto a la confianza de los fabricantes que mantienen su apuesta por estas instalaciones.

Con esta cifra, el Puerto de Málaga prevé cerrar el ejercicio con perspectivas optimistas y se plantea continuar impulsando el crecimiento del tráfico de vehículos.