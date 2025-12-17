Buscan a 10 empresas en Málaga para acelerarlas: habrá premio económico para tres

Las claves nuevo Generado con IA BIC Euronova y el Instituto Nacional de Ciberseguridad han abierto la tercera edición de Cybersecurity Ventures para acelerar startups y pymes innovadoras en ciberseguridad. La convocatoria seleccionará a diez empresas que desarrollen soluciones digitales seguras o productos vinculados al sector tecnológico. Las tres iniciativas más destacadas recibirán un premio económico para impulsar su desarrollo. El programa se impartirá en Málaga desde el 19 de enero de 2026, con diez semanas de formación, mentoría y asesoramiento especializado.

BIC Euronova, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, abre la convocatoria de la tercera edición de Cybersecurity Ventures, un programa de aceleración destinado a startups y pymes innovadoras en el ámbito de la ciberseguridad.

El proceso busca seleccionar diez entidades que desarrollen soluciones digitales seguras o productos vinculados al sector tecnológico. Las tres iniciativas más destacadas recibirán apoyo económico para continuar su desarrollo.

El programa, enmarcado en la estrategia INCIBE Emprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se impartirá desde el 19 de enero de 2026 en las instalaciones de BIC Euronova en Málaga, con sesiones formativas y tutorías especializadas durante diez semanas.

Las empresas seleccionadas accederán a formación práctica, asesoramiento legal, mentorías en marketing digital y acompañamiento individualizado. Los proyectos deberán tener una antigüedad máxima de cinco años, salvo excepciones en sectores estratégicos como biotecnología o energía.