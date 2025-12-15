El salario medio bruto en Málaga es de apenas 1.532 euros al mes en 14 pagas: está entre los más bajos de España

Las claves nuevo Generado con IA El salario medio bruto en Málaga en 2024 es de 1.532 euros mensuales en 14 pagas, ocupando el puesto 35 de 48 provincias españolas. El 42,54% de los asalariados cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, porcentaje que sube al 49,6% en el caso de las mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24,10%, aunque se ha reducido ligeramente gracias al mayor avance del salario femenino. Casi un tercio de los asalariados malagueños, el 30,96%, se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza salarial, fijado en 11.297 euros anuales.

El salario medio anual en la provincia de Málaga alcanzó en 2024 los 21.479 euros, lo que equivale a unos 1.532 euros brutos mensuales en 14 pagas. La cifra supone un incremento nominal del 4,02% y un aumento real del poder adquisitivo del 1,04%.​

Pese a la mejora, Málaga se mantiene en el tercio inferior del ranking nacional de salarios, ocupando el puesto 35 de 48 provincias analizadas. El salario medio provincial representa el 86,05% del salario medio español y se sitúa ligeramente por encima de la media andaluza.

Así se desprende de un informe realizado por el sindicato Comisiones Obreras en Málaga y que ha sido presentado este lunes ​por María José Prados, Secretaria de Empleo del sindicato, y Antonio Turmo, integrante del gabinete técnico,

El informe subraya que el crecimiento salarial queda por debajo del aumento estimado del PIB real provincial, que se sitúa en el 3,16%. En este sentido, alertan de que la riqueza generada en Málaga no se traslada de forma proporcional a los salarios de las personas trabajadoras.​

Por sexo, el salario medio de los hombres se situó en 23.691 euros anuales, frente a los 19.090 euros de las mujeres. La brecha salarial se fija en el 24,10%, ligeramente inferior a la del año anterior, gracias a un mayor avance del salario femenino en términos reales.​

El análisis por edad confirma que las retribuciones aumentan con los años, desde 8.487 euros anuales en menores de 25 hasta 25.603 euros entre 56 y 65 años. En 2024 los salarios crecieron en términos reales en casi todos los tramos, salvo en los mayores de 65 años, donde se registra un descenso.​

La distribución por tramos salariales revela que el 42,54% de las personas asalariadas cobra por debajo del salario mínimo interprofesional. En el caso de las mujeres, el porcentaje de quienes perciben menos del SMI asciende al 49,6% del total de asalariadas.​

Antonio Turmo y María José Prados en la presentación del informe.

El informe introduce además un umbral de riesgo de pobreza salarial fijado en 11.297 euros anuales, equivalente a 941 euros mensuales. Bajo este umbral se sitúa el 30,96% de las personas asalariadas de la provincia, casi un tercio del total.​

​Por sectores, los salarios más elevados corresponden a entidades financieras y aseguradoras, información y comunicaciones, e industria extractiva, energía y agua. En cambio, agricultura y otros servicios personales y de ocio, donde se incluye la hostelería, se sitúan entre los sectores peor remunerados.​

Los tres sectores que registran mayores subidas reales del salario medio en 2024 son agricultura, información y comunicaciones y entidades financieras. Sin embargo, casi todos los sectores malagueños mantienen salarios medios por debajo de la media nacional de cada actividad.​

El empleo provincial se concentra en servicios sociales, comercio, reparaciones y transporte, y otros servicios personales y de ocio, que agrupan al 62,6% de las personas asalariadas. En conjunto, cinco grandes sectores concentran el 86% de los 15.878 millones de euros en salarios pagados en 2024.​

El estudio señala que el total de salarios pagados creció un 7,81% en 2024, debido tanto al aumento de las retribuciones como del número de asalariados. De cada cuatro euros adicionales, uno se destinó a incrementar el salario medio y tres a pagar a más personas empleadas.