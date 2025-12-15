El aguacate y el mango malagueño, un tesoro en el resto del mundo: exportan 106.000 toneladas en nueve meses

Un momento de la visita del consejero de Agricultura este lunes a Trops.

Las claves nuevo Generado con IA Entre enero y septiembre se exportaron 106.943 toneladas de aguacate y mango malagueño, por un valor de 307,5 millones de euros. El volumen exportado en nueve meses iguala al total exportado durante todo el año anterior, aunque el precio medio ha disminuido. La cooperativa Trops lidera el sector en España, con el 40% de la cuota de mercado del aguacate y el 55% del mango. El Gobierno andaluz apoyará a Trops con 14 millones de euros en seis años para reforzar sus programas operativos.

El aguacate y el mango malagueño siguen siendo dos productos muy deseados en el resto del mundo. Los datos así lo confirman. Entre enero y septiembre se han exportado 106.943 toneladas por un valor de 307,5 millones de euros.

Son las mismas toneladas que en todo 2024, aunque el precio medio ha bajado porque por esa cantidad se ingresaron el año pasado 357 millones de euros.

Lo ha explicado este lunes el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en una visita a la cooperativa veleña Trops.

La foto institucional de la visita a Trops.

“Hablar de agricultura en la Axarquía es hacerlo principalmente del sector de frutas tropicales y, sin duda, esta organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH) supranacional es referente a nivel nacional y líder indiscutible con el 40% de la cuota de mercado del aguacate y el 55% del mango en España”, ha dicho el consejero.

Fernández-Pacheco ha detallado que en seis años el Gobierno andaluz respaldará a Trops con 14 millones de euros para reforzar sus programas operativos en el marco de las subvenciones a las OPFH con cargo a los fondos FEAGA. “Unas ayudas que se reparten anualmente y de las cuales ya han sido abonados 8,6 millones de euros”, ha indicado.

Por su parte, el presidente de Trops, José Linares, ha agradecido al consejero su visita y su interés por conocer de primera mano la realidad del sector tropical andaluz. “Para nosotros, como organización de productores, es fundamental que las administraciones comprendan desde el terreno los retos y las oportunidades que afrontamos”, ha subrayado.