Les Roches es elegida mejor pyme del año en Málaga: es la segunda mejor escuela de turismo del mundo

El CEO de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra, recibe el premio de manos de José Carlos Escribano.

La escuela internacional de hotelería Les Roches, que tiene uno de sus campus en Marbella, ha sido elegida Pyme del Año en Málaga.

Les Roches es la segunda mejor escuela del mundo de hospitality, según QS World University Rankings 2025, que analiza la reputación y la producción de investigación de más de 5.200 instituciones.

El jurado de premio, concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander, ha destacado el incremento de la actividad y la mejora de los resultados de la empresa; la creación de empleo y la formación continua de su personal, con especial atención a la calidad del mismo y las mejoras en competencias digitales y tecnológicas; el nivel de internacionalización de la compañía; su elevado grado de innovación y la aplicación de modernas técnicas, así como su implicación y contribución social con iniciativas sobre el cambio climático, igualdad social, empleo y digitalización.

Les Roches fue fundada en 1954 en Suiza. Ofrece títulos de grado, posgrado y programas ejecutivos en gestión del lujo, hotelería, turismo y deporte y cuenta con campus en Suiza, España (Marbella), EAU y China, así como un campus asociado cerca de Nueva Delhi.

Fotografía de todos los premiados, autoridades y miembros del jurado.

Su CEO, Carlos Díez de la Lastra, ha recogido el galardón este miércoles en un acto celebrado en la Cámara de Comercio de Málaga.

Por otra parte se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible. Han recaído en las empresas Ádivin Beach Flag, Kaiju Entertainment, Tumanag3r, Influencers Management Agency y Maude Studio respectivamente.

Les Roches será el representante de Málaga al Premio Nacional Pyme del Año 2025 que se dará a conocer en Madrid en 2026. Los ganadores de los accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías.