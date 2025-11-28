El Ingenio celebra su 25º aniversario con un mes repleto de actividades y premios

Una de las actuaciones en El Ingenio.

En este 2025, El Ingenio celebra su 25º aniversario, un hito que pone en valor la evolución del centro durante estas dos décadas y media, y refuerza su papel como motor económico, social y cultural del territorio.

Para conmemorar esta fecha especial, se ha desarrollado un amplio programa de actividades a lo largo del mes de noviembre, diseñado para agradecer la fidelidad de sus visitantes, operadores y empleados ofreciendo experiencias únicas a todos los públicos.

La celebración ha incluido acciones experienciales, espectáculos itinerantes y actividades artísticas en distintos puntos del centro. Entre los eventos más destacados se encuentra el gran fin de semana conmemorativo del 21 y 22 de noviembre, con pasacalles temáticos, acrobacias aéreas, malabaristas, zancudos, actuaciones de magia y un concierto especial del Coro Gospel IT, que llenó el centro de música y participación del público.

En paralelo, El Ingenio quiso premiar la fidelidad de sus clientes mediante una campaña promocional celebrada del 7 al 15 de noviembre, en la que se entregaron 12.000 euros en premios.

Este 25º aniversario llega en un momento especialmente significativo para El Ingenio, que durante los últimos años ha acometido importantes mejoras estructurales y tecnológicas además siguiendo su compromiso con la sostenibilidad ha elaborado un Plan de ESG para seguir sumando buenas prácticas entre las que destacan la instalación de una planta fotovoltaica, la puesta en marcha del mayor HUB de recarga para vehículos eléctricos de Endesa en Andalucía, la incorporación de nuevos operadores de referencia y la renovación continua de su oferta comercial y gastronómica, elementos que consolidan al centro como un espacio moderno, eficiente y orientado al futuro.

Además, el centro es un motor local de empleo, con más de setecientos trabajadores que contribuyen al desarrollo económico de la comarca y al buen funcionamiento diario del espacio.

Asimismo, el centro ha reforzado su apuesta por la digitalización, la experiencia de cliente y el ocio familiar, manteniendo su identidad original mientras evoluciona hacia un modelo más sostenible, interactivo y adaptado a las nuevas necesidades del consumidor.

La incorporación de nuevos espacios, zonas de descanso mejoradas, una mayor eficiencia lumínica y un diseño actualizado en áreas clave reflejan esta visión renovada.

Con todo ello, El Ingenio celebra 25 años reafirmándose como mucho más que un centro comercial: un punto de encuentro, un dinamizador social y económico y un espacio en continua evolución.