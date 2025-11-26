Unicaja AM espera superar los 13.000 millones en activos gestionados al cierre de 2025

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja Asset Management prevé superar los 13.000 millones de euros en activos gestionados al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento del 25% interanual. El crecimiento ha sido impulsado por un incremento superior al 40% en suscripciones netas, con una cifra estimada de 2.200 millones de euros. Más del 70% del patrimonio gestionado por Unicaja AM está integrado bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Las alianzas con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam han permitido ampliar la gama de productos, mejorar la experiencia del cliente y transformar el modelo de servicio mediante formación y personalización.

Unicaja Asset Management espera cerrar el ejercicio con más de 13.000 millones de euros en patrimonio administrado, un avance del 25% interanual, impulsado por un incremento superior al 40% en suscripciones netas que alcanzarían los 2.200 millones de euros. Es el mejor resultado de su historia.

El ejercicio destaca por el éxito de la gestión activa y por el fortalecimiento del liderazgo en inversión responsable: más del 70% del patrimonio gestionado se integra bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

La mejora de la propuesta de valor, desarrollada junto a BlackRock , Allianz Global Investors y Candriam, ha permitido ampliar la gama de productos y optimizar la experiencia de los clientes, según apuntan desde la entidad.

Estas alianzas también han impulsado la transformación del modelo de servicio, con formación específica para la red comercial, oferta más personalizada y una visión global de mercado que refuerza el estándar de calidad de la entidad.