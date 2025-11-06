Aviso a autónomos de Málaga: ayudas de hasta 11.000 euros si resides en un pueblo de menos de 20.000 habitantes

Las claves nuevo Generado con IA La Diputación de Málaga lanza ayudas de hasta 11.900 euros para autónomos, profesionales y empresas que retornen o ya estén en municipios de menos de 20.000 habitantes. El objetivo de estas subvenciones es combatir la despoblación y fomentar la actividad económica en las zonas rurales de la provincia. Existen dos líneas de ayuda: una de 9.000 euros para quienes retornen a estos municipios y otra de 11.900 euros para quienes contraten a profesionales cualificados durante al menos 12 meses. La convocatoria prioriza a colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 o personas con discapacidad reconocida.

La despoblación es uno de los grandes retos de Málaga y de gran parte de España. El objetivo es retener y recuperar el talento en los pequeños pueblos de la provincia, por lo que se ponen en marcha diferentes subvenciones que fomenten la actividad en las zonas menos habitadas.

Este mes de noviembre, la Diputación de Málaga ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para autónomos, profesionales y empresas, dotada con hasta 11.000 euros de ayuda.

Con esta subvención se busca fomentar el retorno a municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, y se puede solicitar hasta el 12 de noviembre. La dotación total es de 146.600 euros y la cuantía de las ayudas oscilará entre los 9.000 y los 11.900 euros, en régimen de concurrencia competitiva.

Esta convocatoria cuenta con dos líneas de ayuda. La primera, con un importe de subvención de 9.000 euros, se dirige a personas autónomas, profesionales, emprendedoras y empresas, que residan o tengan el domicilio fiscal o de la actividad económica fuera de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga o en cualquier otro municipio de España.

Para poder acogerse a la subvención, deben haber retornado a estos municipios entre el 1 de enero de 2024 y la fecha de presentación de la solicitud, con objeto de desarrollar su actividad económica o nuevos proyectos empresariales, debiendo existir vinculación con algún municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

Y la segunda línea de ayudas, de 11.900 euros, tiene como destinatarios personas autónomas y profesionales con actividad económica, o empresas con domicilio social o fiscal o centro de trabajo en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

En este caso, deben contratar laboralmente durante un periodo mínimo de 12 meses a personas con perfiles cualificados que acrediten vinculación con cualquier municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia y retornen para residir o trabajar en esas localidades.

En la convocatoria se establece que la evaluación de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta diferentes criterios, como el número de habitantes del municipio donde se desarrolle la actividad económica o proyecto empresarial.

Asimismo, se valorará la pertenencia del solicitante a colectivo considerado prioritario (mujeres víctimas de violencia de género, menores de 30 años o mayores de 45 años o personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%) y no haber sido beneficiario en la convocatoria anterior de las presentes subvenciones.