Últimas oportunidades para asistir sin coste a la MinnD Conference 2025 en Málaga

Las inscripciones gratuitas para la MinnD Conference 2025, organizada por la Universidad de Málaga y la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, están a punto de completarse. El congreso se desarrollará en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas los días 23 y 24 de octubre.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y Málaga Tech Park, y reunirá a referentes en innovación industrial y académica de distintos países.

Entre los ponentes destacan Totti Könnölä, Luke Georghiou, Luc Soele, Charles Edquist, Francesco Rentocchini, Ugo Rizzo, Daniele Archibugi, Guillermo Dorronsoro y Dominique Foray, junto a otros reconocidos investigadores y profesionales.

También participarán representantes locales y regionales como Alicia Izquierdo, Johan Stierna, Felipe Romera, Alicia Shelly, Javier López, Verónica Ramírez, Ezequiel Navarro, Jesús Amores, Álvaro Simón, Lourdes Cruz y Héctor Montes.

Con esta cita, Málaga aspira a consolidarse como punto estratégico para el diseño de políticas de innovación industrial, tomando como referencia su ecosistema tecnológico. La conferencia persigue fomentar el debate nacional e internacional sobre el papel de la innovación y la soberanía tecnológica en la competitividad europea.

Quienes deseen asistir únicamente como oyentes pueden inscribirse gratuitamente a través de este formulario.

En cambio, la participación activa requiere registro previo y una cuota de 200 euros, que incluye el acceso a la ceremonia inaugural el 22 de octubre en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, entre otros actos.