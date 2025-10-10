Un profesor de colegio concertado ganará más en Andalucía: nuevos sueldos que llegan a los 2.075 euros al mes

La plantilla de profesores de la enseñanza concertada en Andalucía tendrá un sueldo más alto este 2025 para equiparar su retribución con la de centros públicos, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado mes de julio.

Esta medida supondrá una inversión de 47,4 millones de euros en toda la comunidad autónoma e incluye a todas las etapas educativas: Primaria, Infantil integrada, Educación especial integrada, ESO, centros de educación especial y centros de educación infantil, Bachillerato, FP grados medio y superior y FP grado básico.

De esta forma, los profesores andaluces que trabajan en centros concertados cobrarán este curso un sueldo que oscilará entre los 1.767 y los 2.075 euros mensuales, dependiendo del ámbito educativo en el que desarrollen su actividad.

Sueldo de profesores en centros concertados de Andalucía

- 1.767 euros mensuales: Primaria, Infantil integrada, Educación especial integrada, primero y segundo de la Enseñanza Obligatoria, centros de educación especial y centros de educación infantil.

-2.075 euros mensuales: tercero y cuarto de Enseñanza Obligatoria, Bachillerato, FP grados medio y superior y FP grado básico.

En cuanto a las retribuciones por complementos, los trienios se cobrarán entre los 42,31 a los 53,31 euros, según el nivel educativo. Los complementos por ocupar el cargo de dirección irán desde los 443 a los 302 euros.

Así figura en la resolución del pasado 23 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

17.000 docentes de la concertada se beneficiarán de esta equiparación salarial con el profesorado de la enseñanza pública de Andalucía.

Ese acuerdo de igualación en la retribución de unos y otros docentes se firmó en abril de 2022 entre la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y las organizaciones patronales, de titulares y sindicales de la enseñanza privada concertada (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CCOO).

Las previsiones apuntaban a una subida de 14,50 euros mensuales para el curso 2025-2026 en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 16,50 euros en las de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Se completa el acuerdo hasta alcanzar una mejora salarial para el profesorado que presta sus servicios en la red de centros de la concertada, en pago delegado, en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, de 145 euros al mes en catorce pagas, y de 165 euros al mes en catorce pagas para el profesorado que presta servicios en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.