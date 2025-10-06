"El dinamismo espectacular de Málaga es sostenible en el tiempo y hay muchas oportunidades para trabajar"

Marc Castellví, director de LHH en la zona Sur y Levante, posa para EL ESPAÑOL de Málaga. Angel Recio

Málaga crea miles de empresas al año. Y a eso hay que añadirles las que vienen desde otros puntos de España y el extranjero. Necesitan directivos y una de las empresas especializadas en este segmento es LHH.

Su director en la zona Sur y Levante es Marc Castellví. Ha concedido una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL de Málaga para hablar del mercado malagueño y de los perfiles que buscan.

¿Qué es LHH?

LHH es una empresa multinacional, está en 60 países y es parte del grupo Adecco. El objetivo es ser ese socio estratégico que acompaña al empresario en la búsqueda de directivos, en su formación y también si hay que dar salida.

¿Tienen presencia en Málaga?

Sí. De hecho somos la primera multinacional de recursos humanos que apostó por Málaga y mantenemos la apuesta. Otros, lamentablemente, la hicieron pero no la han mantenido. Apostamos por tener un equipo local en Málaga para desarrollar esta zona.

¿Cómo es el mercado de búsqueda de directivos en Málaga?

Muy interesante. La verdad es que si eres directivo y te interesa venir a Málaga es un muy buen momento porque hay muchísimas opciones y en muchísimos sectores. Puedes encontrar oportunidades, por supuesto, en el mundo tecnológico, pero también en el mundo de la construcción, del gran consumo o el industrial.

Si eres directivo y quieres compaginar una buena calidad de vida con una experiencia profesional es un muy buen momento para estar en Málaga. Desde el punto de vista del empresario es un reto porque hay muchas compañías en Málaga. Muchas de ellas no son de aquí, pero quieren tener gente aquí para desarrollar el mercado de Málaga, del sur e incluso del conjunto de España.

¿Cómo se atrae a esos directivos?

Para atraer a un directivo y fidelizarlo en el tiempo tienes que hacer muchas cosas y muy bien. Tienes que demostrar una propuesta de valor de compañía, tienes que enamorarle con el proyecto, tienes que hacer un buen proceso de selección para que realmente vea seriedad, vea profesionalidad, que conozca realmente qué va a hacer, qué va a desarrollar.

Y si el directivo valora el proyecto, se enamora de él y luego las condiciones acompañan, será mucho más fácil que esa persona esté contigo. Y una vez entre tendrás que hacer las cosas también muy bien para que siga manteniendo la mentalidad de que cree que está en el mejor sitio.

Es esa política actual, no sé si real o marketiniana, de que el que manda es el empleado.

Sí, hoy el talento tiene la capacidad de decidir dónde quiere trabajar, es una realidad y creo que es una buena noticia. E indica que si una persona está contigo es porque realmente cree en el proyecto, cree en ti y cree en la compañía.

Evidentemente entraña otros retos como evitar tentaciones y seducciones de otras empresas. Y eso se consigue con el trato diario, la relación con el responsable, dar visibilidad a los proyectos, aportar valor, formar y desarrollar a la gente, e incluso si sale esa persona de la compañía ver cómo lo haces porque en esos momentos el resto de la empresa te está observando.

Se habla mucho de la contratación de gente de fuera. Pero, ¿se está contratando también talento de Málaga?

Por supuesto. De hecho, nuestro mayor índice de contratación de directivos que tenemos hoy en Málaga es de repatriación de malagueños que vuelven a casa. Mucha gente, como en otras partes de España, decide salir de su provincia, ver otras cosas, pero al final la mayoría quiere volver.

Contratar a gente de Málaga que ha estado fuera también le gusta a las empresas, tanto locales como internacionales, a la hora de seleccionar directivos, porque son personas que han salido, han visto mundo y cuando deciden volver tienen una motivación y una vinculación personal con la plaza, en este caso Málaga, que es invencible.

Cuando alguien quiere volver a casa es un motivo muy trascendente e importante aunque te hagan una oferta brutal de otra parte de España.

Por otra parte, hay mucha gente que, sobre todo a raíz del Covid, cambió su mentalidad y pone la calidad de vida, por lo menos, al mismo nivel que la vida profesional. El sur de España está de moda para vivir y trabajar.

Como decimos, hay muy buenas oportunidades profesionales en Málaga y eso atrae talento del resto del sur de España, del resto de España y por supuesto internacional.

¿Cómo está el salario en Málaga? Muchas veces se dice que aquí se cobra menos que en Madrid o Barcelona.

En el sector tecnológico y de la construcción el salario está como en Madrid y Barcelona. Son dos sectores que ahora mismo tienen un nivel de demanda muy alto y que para encontrar gente tienes que hacer muchas cosas y muy bien. Y el nivel salarial es igual.

A eso hay que unirle el tema de la vivienda y el precio de los servicios en Málaga. Ha aumentado mucho y la gente para sentirse cómoda, venir a Málaga o vivir en Málaga necesita unas condiciones superiores.

En los perfiles directivos hay una ligera diferencia que poco a poco se va estrechando. Cuando llegué aquí en 2018 había una diferencia salarial del 30% entre Andalucía y Madrid y Barcelona. Hoy está entre un 10% y un 15%. Málaga es un sitio donde el nivel salarial de directivos ha aumentado rápidamente en estos últimos años.

¿Cuál es el perfil del candidato ideal para ser directivo? ¿Qué se le pide, idiomas, formación, empatía, habilidades blandas…?

Lo más importante y lo primero es que sea buena persona. Eso es fundamental. Y luego, depende del perfil y depende de la compañía, se buscan una serie de valores, comportamientos o habilidades que estén alineadas con la propiedad.

La formación, la experiencia y la trayectoria es algo que tienes que cumplir. Si estamos buscando un director financiero, tendrá que tener una carrera en economía, una formación o posgrado y experiencia en dirección financiera. Pero lo que marcará la diferencia es cómo es la persona, cuáles son sus valores, cuáles son sus motivaciones y cómo de alineado está con la propiedad y con el empresario que le contrata.

Ahí está realmente la magia y la química cuando buscas un perfil directivo, ya sea alguien de comité de dirección o alguien para que dirija la compañía y responda a la propiedad o al consejo de administración.

Málaga está en ebullición. ¿En qué situación está respecto a otras provincias de España?

Málaga está en el top en España tanto en creación de empleo neto como en creación de compañías como en dinamismo laboral. El 38% de las compañías del sur se crean en Málaga.

Hay un dinamismo espectacular en Málaga. El tema de tecnología es súper conocido, pero también está la construcción o la educación con la entrada de varias universidades privadas en Málaga.

Se está potenciando también la parte industrial, con IMEC y otras compañías, que traerá todo ese polo. Y hay una parte de gran consumo agrícola con la Axarquía. Y el turismo y los hoteles, donde Málaga es una potencia. Es decir, hay un dinamismo muy alto y se está diversificando incluso sectorialmente.

Lo bueno de Málaga es que está creciendo, está diversificando sus sectores y eso le permite atraer a muchas compañías, a mucha gente a trabajar. Eso es lo sostenible en el tiempo.