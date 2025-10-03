Encuentro Experience 360 Mujeres regresa a Málaga con historias que inspiran

El Museo de Arte Contemporáneo de Málaga será escenario el 16 de octubre, a las 19:00, de una nueva edición de Experience 360 Mujeres, una cita donde distintas profesionales mostrarán sus vivencias, aprendizajes y logros ante el público.

Laura Polo, especialista en marketing digital, Pilar Suárez, responsable de marketing del Centro Comercial Rosaleda, Laura Martínez, experta en marca personal y Celia Bermejo, referente en medios y presentadora, serán las protagonistas de este encuentro orientado a inspirar y motivar.

El programa incluirá un espacio con Estefanía Jaime, quien impartirá una cápsula formativa enfocada en cómo gestionar la reputación, tanto a nivel personal como en el ámbito corporativo.

Posteriormente, se abrirá un tiempo de networking.La asistencia no tiene coste, pero el aforo es reducido. Las personas interesadas deberán reservar plaza a través del correo mujeresmalaga360@gmail.com.