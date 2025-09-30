Alejandro Bancalero, abogado: "El 85% de las herencias que hoy en día hay en España acaban en los tribunales"

Más de uno creerá que heredar es sinónimo de que te toque la lotería. Nada más lejos de la realidad, en muchos casos acaba con disputas familiares. Así lo explica Alejandro Bancalero, abogado perteneciente al bufete Bancalero Abogados, que ofrece algunas claves para evitar problemas con las herencias.

Para comenzar, aclara que las herencias no solo se dan entre padres e hijos, sino que también puede haber otros familiares implicados que, en ocasiones, ni se conocen. En estos casos, "lo primero es intentar acudir a un despacho de abogados y que se pongan en contacto con las demás partes", siempre que el interesado no lo haya logrado o no quiera encargarse.

La principal finalidad del despacho de abogados es intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, "en muchos casos es imposible", señala el experto y añade que "el 80 - 85% de las herencias que hoy en día hay en España acaban en los tribunales", tanto de grandes como de pequeños patrimonios.

Es más, el proceso puede durar años. Por ejemplo, el abogado menciona un caso con el que lleva ya 12 años de pleito, actualmente en el Tribunal Supremo, en el que están implicados arquitectos, cirujanos y médicos. Todo surge porque ninguno de ellos quiso firmar en su día un acuerdo por el ajuar de una tía suya, compuesto por enseres de los siglos XVIII y XIX.

Basándose en este caso, Bancalero reitera que "no se pueden llegar a acuerdos". De forma que su recomendación es que, ante esta situación, los interesados "se metan en un pleito".

No obstante, confiesa que existe una práctica reciente para aquellos que no quieren demandar a ningún familiar, ni que tampoco quieren meterse en gastos de despachos de abogados. "Lo que hacen es vender su herencia o parte de ella".

En los casos de patrimonio importante la cosa cambia. El principal consejo del abogado es realizar legados. Es decir, transmitir el 100% de la propiedad a cada heredero, "así ya no hay problemas".

Bancalero, en sus casi 30 años como abogado, se ha encontrado con todo tipo de casos. Y "sí es verdad que nos estamos dando cuenta de que en los últimos años hay mucha conflictividad" todo debido a que, al final, "los intereses económicos son los que priman hoy en día en la sociedad".

Deudas del fallecido

Pero, ¿qué ocurre cuando el fallecido deja deudas? En esta situación, la recomendación del experto es aceptar la herencia aunque "a beneficio de inventario".

Básicamente, de esta forma tienes la posibilidad de "valorar todos esos bienes entre activo y pasivo" antes de aceptar la totalidad de la herencia y sin coste alguno.