El Círculo Empresarial de Málaga celebra sus cinco años con una gala solidaria y premios a figuras destacadas

El Círculo Empresarial de Málaga celebra cinco años de vida con su tradicional gala benéfica, en la que se premiará a figuras destacadas de la provincia el próximo viernes 26 de septiembre.

La cita tendrá lugar en el Castillo de Gibralfaro, y acogerá a más de 250 invitados, según han explicado los organizadores. "Simboliza la fortaleza de una red empresarial que combina crecimiento, innovación y compromiso social", han añadido.

En este lustro, el Círculo se ha consolidado "como un referente para el tejido económico y social malagueño", con más de 150 socios entre empresarios, altos directivos y profesionales de la provincia.

Actualmente, cuenta con representación de los principales sectores profesionales de la provincia y sus empresas referentes.

La gala mantiene su carácter benéfico y este año destinará parte de la recaudación a Autismo Málaga, asociación que trabaja por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

Este año, los Premios Círculo Empresarial de Málaga reconocerán la trayectoria y aportación de empresarios y compañías referentes en sus respectivos ámbitos:

Trayectoria empresarial: Antonio Luque (DCOOP).

Crecimiento empresarial: Gonzalo Armenteros (Soho Boutique Hotels).

Vanguardia en Promoción Inmobiliaria: Pedro y Carlos Rodríguez (Sierra Blanca Estates).

Innovación: Virginia Calvo y José Ramón Díaz (Giantx).

Premio honorífico: al socio más implicado y comprometido con el Círculo.

Es un orgullo reconocer a empresarios que son un referente en sus sectores y, al mismo tiempo, colaborar con Autismo Málaga, cuya labor es esencial para la sociedad", ha detallado Francisco Javier Jiménez, presidente del Círculo Empresarial de Málaga.

Según han recalcado, el Círculo Empresarial de Málaga refuerza con este encuentro su compromiso de reconocer y poner en valor el tejido empresarial malagueño, al tiempo que impulsa un evento de prestigio que proyecta la imagen de Málaga como espacio de liderazgo empresarial, innovación y responsabilidad social.