Comprar un piso en Málaga es 500 euros más barato al mes que alquilarlo, pero hay que ahorrar mucho dinero

¿Es mejor comprar o alquilar un piso en Málaga? El debate está en la calle porque el precio es tan alto en ambas opciones que hay que mirar todo con lupa y cada decisión sale por miles de euros.

Málaga siempre ha sido un destino turístico de primer orden con toda la Costa del Sol. Pero la mayoría de turistas se alojaban en hoteles. La irrupción de plataformas como Airbnb provocó que cualquier propietario prefiriera alquilar su casa a turistas unos días que hacerlo por largas temporadas.

Las razones son obvias. El dueño de la vivienda turística ingresa mucho más dinero con un alquiler por días, cobra seguro y por adelantado. La única pega es que hay que gestionarlo (para eso ya hay empresas) o que se pueda crear malestar a los vecinos.

El resultado es que miles de viviendas que se alquilaban por meses o años a malagueños y gente de paso ya no están en el mercado.

Por otra parte, Málaga ya no es solo un destino turístico. También es un sitio para trabajar. Muchas empresas se han instalado en la provincia y han atraído a empleados de muchas partes del mundo. Miles de ellos cobran grandes sueldos, lo que genera más demanda para alquilar o comprar y precios más altos.

En este contexto, la realidad es que el precio de la vivienda tanto en alquiler como en compra alcanza cada mes su récord histórico.

Según datos de la plataforma Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Málaga en compra es de 3.842 euros y en alquiler de 16,7 euros. Si tomamos como referencia un piso de 100 metros cuadrados son 384.200 euros o 1.670 euros al mes.

Comprar o alquilar

Volvemos al inicio de este artículo. ¿Es mejor comprar o alquilar? La respuesta rápida es comprar, ya que supone actualmente un ahorro de 500 euros mensuales sobre el alquiler. Pero para eso es necesario tener un buen pico en la cuenta.

Lo explicamos. Hemos utilizado un simulador de hipoteca para ver cuánto habría que abonar. Al precio de 384.200 euros habría que añadirle otros 24.837 euros de impuestos y gastos administrativos, por lo que realmente el inmueble saldría por 409.037 euros.

Eso si se pagara al contado. Pero si se precisa una hipoteca, hay que calcular que habría que tener en torno a 75.000 euros ahorrados para hacer frente al 20% de entrada, ya que los bancos abandonaron aquella idea de dar el 100% que llevó a muchos a la quiebra en la crisis del ladrillo de 2008 y los años sucesivos.

Con esos datos y poniendo un interés fijo del 1,85% a 30 años, el comprador tendría que abonar 1.209 euros al mes. El coste total con hipoteca saldría por 510.514 euros.

Teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler en Málaga está en 1.670 euros mensuales, sale más a cuenta comprar un inmueble.

No obstante, hay que disponer de esos 75.000 euros de ahorro y pensamiento de residir en ese inmueble y no pasar solo unos meses.

Hay un ahorro mensual de casi 500 euros entre comprar y alquilar, con la diferencia de que pasados 30 años llega ese divino día en que se paga la última letra y la vivienda es suya y con el alquiler hay que pagar toda la vida.