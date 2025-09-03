Málaga repite como la tercera ciudad más atractiva del mundo para los nómadas digitales: "Es increíblemente acogedora"

Málaga sigue consolidándose como un destino preferente entre los nómadas digitales de todo el mundo. Por tercer año consecutivo, la ciudad de la Costa del Sol es una de las más atractivas a nivel global para este tipo de trabajadores en versión ejecutiva, según el último informe elaborado por la consultora Savills.

La ciudad andaluza ocupa la primera posición entre los mejores destinos para ejecutivos nómadas en Europa y a nivel global solo es superada por Dubái y Abu Dabi.

Se sitúa por delante de ciudades como Miami o Lisboa, que mantienen sus posiciones en cuarto y quinto lugar, respectivamente, y seguida por Palma y Barcelona también en el top 10 mundial.

Entre todos estos destinos, “Málaga y su área metropolitana siguen consolidando su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta", según explica José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía.

Asimismo, Pérez-Peña destaca los "buenos servicios, la oferta educativa que atrae a familias y una excelente conectividad, tanto digital como a través de vuelos directos con Europa, y ahora ya con EEUU", de la ciudad malagueña.

"Málaga es increíblemente acogedora y es fácil adaptarse a ella", añade, y asegura que está evolucionando "hacia una ciudad vibrante y cosmopolita, pero quiere conservar al mismo tiempo su encanto e identidad auténticos".

Diferencias

Respecto al resto de ciudades españolas en el ranking, Málaga supera a las demás ciudades españolas gracias a su "clara ventaja en costos", mientras que Palma ofrece una calidad de vida "excepcionalmente alta".

Por su parte, Barcelona proporciona una experiencia costera similar junto "a un entorno más urbano", según detalla el informe.

Para Savills, el panorama está cambiando para los ejecutivos nómadas y cada vez más mercados desarrollan estrategias específicas para atraer a este perfil profesional.

En países como Canadá o Nueva Zelanda, aunque no existen visados explícitos para nómadas digitales, se han adaptado visados de larga estancia para permitir el trabajo remoto durante todo el periodo de residencia.

Entre los nuevos destinos que se suman este año al Executive Nomad Index de Savills destacan Auckland (en el puesto 9), Tokio (11), Creta (15), Vancouver (18) y Berlín (28).

Perfil

Al igual que los nómadas digitales ―generalmente más jóvenes―, los nómadas ejecutivos buscan una alta calidad de vida, con requisitos que incluyen un clima cálido y una cultura acogedora.

Sin embargo, la clase ejecutiva tiende a viajar con sus familias y da prioridad a la educación y la atención médica, según el informe de Savills.

Los nómadas ejecutivos suelen alquilar vivienda, dando importancia a contar con espacios amplios y a la proximidad a servicios y comodidades.

Los alquileres prime en los 30 destinos analizados en este índice han aumentado un 2,9% en promedio este año, reflejo del interés sostenido.